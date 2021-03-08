Политика

Андрей Турчак рассказал, кто войдет в состав оргкомитета праймериз «Единой России»

В оргкомитете предварительного голосования «Единой России» не будут представлены кандидаты в депутаты. Как сообщается в официальном телеграм-канале партии, об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на первом заседании федерального оргкомитета праймериз.

По его словам, в состав оргкомитета предварительного голосования вошли представители регионов, те, кто стоял у истоков партии с первого дня, представители нового поколения партийцев, юристы, эксперты в сфере айти-технологий, общественники.

«Мы рука об руку боролись с пандемией, помогали медикам, пациентам, тем кто находился на изоляции и совершенно справедливо и честно с нашей стороны помочь самым активным и авторитетным людям пойти во власть от ведущей партии страны», - сказал Андрей Турчак.