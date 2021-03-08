Политика

«Единая Россия» начала прием заявок на участие в проекте «ПолитСтартап»

«Единая Россия» 11 марта начала прием заявок на участие в региональном кадровом проекте «ПолитСтартап». Он поможет начинающим политикам заявить о себе и принять участие в предвыборной кампании в Псковское областное Собрание депутатов. Заявки принимаются на сайте politstartup.er.ru.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», к участию приглашаются люди в возрасте до 35 лет. Они будут работать с наставниками, пройдут обучение по специальным образовательным модулям, которые позволят сформировать политические навыки, после чего каждый участник может принять участие в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом этапе — и в избирательной кампании. Обучение пройдет по трем направлениям: кандидат, политтехнолог и политический автор.

С апреля начнется онлайн-обучение на сайте проекта участников федеральными наставниками и спикерами (онлайн-лекции и вебинары), а также предусмотрены очные образовательные мероприятия с региональными наставниками и спикерами.

«ПолитСтартап» – это действующий с 2018 года кадровый проект Всероссийской политической партии «Единая Россия», направленный на выявление лидеров, разделяющих ценности партии в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, желающих попробовать себя в общественно-политической деятельности. За время реализации проекта он охватил кампании всех уровней в 71 субъекте РФ. Каждый участник проекта получает возможность пройти программу обучения кандидата, а также получить наставника из числа ведущих политиков и политтехнологов федерального или регионального уровня.