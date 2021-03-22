Политика

Эксперты оценили шансы партий на выборах в Госдуму

Конкуренцию парламентской четверке на выборах в Госдуму пытаются составить шесть малых партий, среди которых «Коммунисты России», «Зелёные», «Партия Роста», шансы набрать более 3% по итогам кампании есть у «Новых людей» и «Яблока», следует из результатов исследования экспертов Фонда развития гражданского общества.

В аутсайдеры думской кампании эксперты записали 10 партий, в том числе, «ПАРНАС» и «Гражданскую инициативу».

Эксперты фонда по результатам избирательной кампании в Государственную думу и электоральных циклов 2012-2013 годов предложили распределить политические партии РФ по трем лигам. Исходя из анализа итогов единого дня голосования 2019-2020 годов и парламентских выборов 2016 года, фонд составил актуальное распределение партий по лигам, пишет РИА Новости.

К высшей лиге эксперты фонда отнесли политические партии, имеющие представительство в Госдуме, то есть, «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и недавно образованное объединение партий «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России».

Первая лига сформирована из числа политических партий, получивших представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Эксперты отнесли к ним «Коммунистов России», Российскую экологическую партию «Зелёные», «Партию роста», «Родину», Коммунистическую партию социальной справедливости и «Гражданскую платформу».

Между высшей и первой лигой эксперты выделили буферную зону, в которую вошла недавно появившаяся партия «Новые люди», а также «Яблоко», «Зеленая альтернатива» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

«Факторами, которыми руководствовались авторы рейтинга, являлись: наличие устойчивой положительной динамики рейтингов, а также заметная уникальная повестка, наличие кандидатов, способных продвигать эту повестку избирателю, необходимая ресурсная база для организации федеральной избирательной кампании и простроенная региональная инфраструктура. Партии, попавшие в буферную зону, имеют шансы по результатам выборов ГД – 2021 получить результат более 3%», - отмечается в исследовании.

Политические партии, получившие представительство только лишь на муниципальном уровне, были отнесены ко второй лиге. В нее попали «Партия дела», «Партия социальной защиты», «Партия народной свободы (ПАРНАС)», Казачья партия Российской Федерации, «Партия малого бизнеса России», партия «За справедливость!», «Российский общенародный союз», «Гражданская инициатива» и «Партия возрождения России».