Политика

Николай Тесля рассказал, почему решил участвовать в выборах в областное Собрание

Председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ, участник праймериз «Единой России» по выборам в Псковское областное Собрание Николай Тесля в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 11 мая рассказал, почему принял решение стать депутатом регионального парламента.

«Я всю жизнь работаю в потребительской кооперации, проблемы села не понаслышке знаю. Есть возможность через областное Собрание влиять на региональную политику, решать проблемы с дорогами, социальные вопросы. В себе чувствую силы и понимаю, как это делать», - сказал Николай Тесля.

По его мнению, депутат - это посредник, который должен отвечать за решение таких вопросов. «Депутат - это общественная должность. Только беря на себя ответственность, можешь завоевать доверие избирателей. Если не берешь на себя ответственность, в политику идти не нужно», - подчеркнул Николай Тесля.

Представители потребкооперации всегда доказывали свою состоятельность в политике, добавил гость студии.