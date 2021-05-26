Политика

«Сообразим на троих» об эффективности «закручивания гаек» в политическом мире. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 мая.

Эффективен ли метод «закручивания гаек» в современном политическом мире? Насколько эффективно «закручивание гаек» как политическая технология? Гарантирует ли она сохранение стабильности власти и государства? Или, наоборот, оказывает деструктивное воздействие, представляет угрозу действующей власти и безопасности государства, а в перспективе может привести к революционным событиям?

Эти вопросы обсудили в прямом эфире ведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.