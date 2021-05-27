Политика

В ходе голосования «Единой России» поступило 10 сообщений о возможных нарушениях

В ситуационный центр «Единой России» поступило 10 сообщений о возможных нарушениях в ходе очного предварительного голосования. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

Нарушений, которые могут влиять на результат процедуры либо привести к его отмене, не выявили. Обращения поступают из округов, где изначально наблюдалась высокая конкуренция между кандидатами. Например, в региональные оргкомитеты в Тыве и на Кубани поступили жалобы о нарушении запрета на агитацию за того или иного кандидата на избирательных участках. По ним ведется проверка.

«Есть ситуации, которые требуют дополнительного внимания и разбирательства. Все они будут рассмотрены. Если вдруг будут какие-то основания для признания результата не соответствующим требованиям положения о предварительном голосовании, комиссия примет самые жесткие меры», — сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Сергей Перминов.