Политика

Дату выборов депутатов Псковского областного Собрания утвердят на сессии 17 июня

Дату выборов депутатов Псковского областного Собрания утвердят на сессии 17 июня. Об этом говорилось на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предлагается назначить выборы на 19 сентября 2021 года», - сказал председатель комитета Владимир Яников.

Днем голосования на выборах в Собрание депутатов является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий областного Собрания депутатов, если они истекают в год проведения выборов депутатов Госдумы — день голосования на указанных выборах.

Отмечалось, что решение о назначении выборов в Псковское областное Собрание должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Заключительная сессия региональная парламента, на которой депутаты утвердят дату выборов, состоится завтра, 17 июня.