Дату выборов депутатов Псковского областного Собрания утвердят на сессии 17 июня. Об этом говорилось на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Предлагается назначить выборы на 19 сентября 2021 года», - сказал председатель комитета Владимир Яников.
Днем голосования на выборах в Собрание депутатов является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий областного Собрания депутатов, если они истекают в год проведения выборов депутатов Госдумы — день голосования на указанных выборах.
Отмечалось, что решение о назначении выборов в Псковское областное Собрание должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
Заключительная сессия региональная парламента, на которой депутаты утвердят дату выборов, состоится завтра, 17 июня.