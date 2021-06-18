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Политика

Михаил Ведерников отметил партпроекты «Единой России» как возможность решать актуальные вопросы в регионе

19.06.2021 16:37|ПсковКомментариев: 0

В ходе заседания 20-го съезда партии «Единая Россия» президент России Владимир Путин предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 года и увеличить объем средств на эти цели. Глава государства отметил, что речь идет о направлениях, связанных с повышением качества жизни граждан — благоустройстве городов и сел, создании площадок для новых производств, промышленных и туристических кластеров и других проектов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в съезде принимает участие и губернатор Михаил Ведерников. Отвечая на вопросы журналистов, глава региона отметил, что ряд партийных программ представляет возможность регионам решать наиболее важные и актуальные вопросы.

«Уже сегодня можем говорить, что в рамках инфраструктурных проектов в регионе сможем реализовать строительство второй очереди подземного водозабора и станции смягчения воды. Для Пскова это актуальный вопрос», — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что руководство региона и представители партии обсуждали возможность использования инфраструктурных кредитов для реализации проекта «Безопасный город». «Это тоже крайне важно — мы все помним трагические события в Казани. Важно, чтобы системы видеонаблюдения в городе были, работали. Это дает возможность для того, чтобы камеры не просто фиксировали происходящие события, но и анализировали их, а также прогнозировали возможные проблемные моменты и сигнализировали об этом операторам», — сказал глава региона.

Напомним, что делегацию Псковской области на съезде представляют также секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Александр Козловский, заместитель секретаря регионального отделения, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, первый заместитель секретаря регионального отделения, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и руководитель регионального исполнительного комитета Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Адамчук.

Источник: Псковская Лента Новостей
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