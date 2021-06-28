Политика

Псковское отделение ЛДПР определилось с кандидатами на выборы в региональный парламент

В Пскове состоялась 61-я внеочередная партийная конференция Псковского регионального отделения ЛДПР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, региональное отделение определилось с кандидатами на выборы в Псковской областное Собрание депутатов.

По традиции конференция началась с гимна ЛДПР. По итогам открытого голосования председателем конференции был единогласно избран координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Он познакомил собравшихся с повесткой дня конференции. Всего в нее было включено 16 вопросов, в их числе - об участии Псковского регионального отделения в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, в выборах глав Куньинского и Новосокольнического районов, в дополнительных выборах Собрания депутатов сельского поселения Торошинская волость и так далее.

Как и озвучивалось ранее, в общеобластную часть списка кандидатов вошли бессменный лидер партии Владимир Жириновский, а также псковичи Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Кроме того, делегаты конференции проголосовали за кандидатов от ЛДПР по территориальным группам и одномандатным округам.

В заключение конференции Антон Минаков поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и предложил партийцам приложить максимальные усилия в оставшееся до выборов время. К его пожеланиям присоединился также депутат регионального парламента Сергей Литвиненко, призвавший сделать всё, чтобы Псковская область стала комфортной для проживания.

Псков

Артем Васильев (№4) Артем Васильев Алена Васильева (№2) Евгений Каштанов Алексей Сажнев Алексей Белявский Татьяна Григорьева Алена Васильева

Антон Минаков (№3) Владимир Ефимов Алексей Лазунин (№1) Алексей Лазунин Александр Васильев Максим Мухин Андрей Поздняков Кристина Фирсова

Великие Луки

Виктория Захарова (№5) Виктория Захарова Юрий Павлинов (№6) Юрий Павлинов Анжелика Кравченко Светлана Егорова Дмитрий Иванцов Олег Лаптев

(№7) Псковский район, Гдовский район

Дмитрий Ашихмин Валерий Колтаков Олег Роенко Жанна Романчук

(№8) Порховский район, Дновский район, Струго-Красненский район, Плюсский район

Антон Андреев Антон Андреев Светлана Викторова Николай Федоров

(№9) Островский район, Пушкиногорский район, Новоржевский район

Александр Нечаенков Александр Нечаенков Александр Коваленко Нина Михайлова

(№10) Печорский район, Пыталовский район, Палкинский район, Красногородский район

Маргарита Петрова Екатерина Роенко Маргарита Петрова Влада Кузьмина

(№11) Опочецкий район, Дедовичский район, Бежаницкий район, Локнянский район

Николай Салов Александр Иванов Николай Салов Дмитрий Белов

(№12) Великолукский район, Новосокольнический район, Куньинский район, Усвятский район

Василий Русаков Василий Русаков Вадим Захаров Ирина Эрастова

(№13) Невельский район, Себежский район, Пустошкинский район