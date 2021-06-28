Псковское отделение ЛДПР определилось с кандидатами на выборы в региональный парламент

В Пскове состоялась 61-я внеочередная партийная конференция Псковского регионального отделения ЛДПР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, региональное отделение определилось с кандидатами на выборы в Псковской областное Собрание депутатов.
По традиции конференция началась с гимна ЛДПР. По итогам открытого голосования председателем конференции был единогласно избран координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.
Он познакомил собравшихся с повесткой дня конференции. Всего в нее было включено 16 вопросов, в их числе - об участии Псковского регионального отделения в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов VII созыва, в выборах глав Куньинского и Новосокольнического районов, в дополнительных выборах Собрания депутатов сельского поселения Торошинская волость и так далее.
Как и озвучивалось ранее, в общеобластную часть списка кандидатов вошли бессменный лидер партии Владимир Жириновский, а также псковичи Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Кроме того, делегаты конференции проголосовали за кандидатов от ЛДПР по территориальным группам и одномандатным округам.
В заключение конференции Антон Минаков поблагодарил всех присутствующих за оказанное ему доверие и предложил партийцам приложить максимальные усилия в оставшееся до выборов время. К его пожеланиям присоединился также депутат регионального парламента Сергей Литвиненко, призвавший сделать всё, чтобы Псковская область стала комфортной для проживания.
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