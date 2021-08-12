Политика

«Новые люди» предлагают компенсировать затраты на частных врачей в условиях коронавируса

Партия «Новые люди» предлагает компенсировать затраты на частных врачей в случае, когда у пациента нет возможности получить медицинскую помощь в государственных поликлиниках. Спрос на услуги платных медицинских центров существенно вырос в период пандемии. Государство сосредоточилось на борьбе с коронавирусом, и получить помощь в рамках ОМС по другим заболеваниям стало трудно, заявили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

Налоги и сборы, на которые содержится здравоохранение, несмотря на пандемию, поступают исправно. Поэтому, считают «Новые люди», государство должно компенсировать людям затраты на визиты к частным врачам, если получить помощь в поликлинике по ОМС невозможно. «Новые люди» предлагают ввести специальный механизм. В случае, если человек не смог попасть на прием в поликлинику в течение двух недель, то ему необходимо гарантировать возможность попасть в частную клинику. Договоры с частными медучреждениями заключит государство. Обратиться к врачам частной практики будет можно, если на сайте поликлиники, к которой прикреплен пациент, нет свободных дат и времени приема специалиста. В этом случае человек увидит ссылку на частную поликлинику, сможет записаться, а оплачивать услуги будет государство.

На фото: Андрей Маковский

«Идея абсолютно верная. На данный момент в Пскове попасть на прием к такому узкому специалисту, как гастроэнтеролог, практически невозможно. Записываться надо фактически за месяц. Аналогичная ситуация и с другими профильными специалистами. Мы понимаем, что во многих случаях промедление в течение месяца может быть критичным для здоровья и жизни пациента. Люди вынуждены платить немалые деньги за прием в частных клиниках. Альтернативы у них нет, а перевод части затрат из государственных поликлиник в платные медицинские центры помог бы решить эту проблему», - сказал представитель партии «Новые люди» в Псковской области Андрей Маковский.