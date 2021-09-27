Политика

Сергей Миронов выдвинут руководителем фракции справедливороссов в Госдуме VIII созыва

Президиум Центрального совета социалистической партии «Справедливая Россия – За правду» во вторник единогласно проголосовал за кандидатуру председателя партии Сергея Миронова в качестве руководителя фракции социалистов в Государственной Думе VIII созыве. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

Согласно процедуре, для окончательного утверждения в этой должности за Сергея Миронова должны проголосовать депутаты думской фракции партии.

Напомним, по итогам выборов 17 - 19 сентября «Справедливая Россия - За правду» получила 27 мандатов в нижней палате парламента. Сергей Миронов возглавлял федеральный список партии.