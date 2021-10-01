Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые сегодня обсудят ведущие Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

В Пскове сменился градоначальник: депутаты городской Думы утвердили отставку Александра Братчикова и согласовали Бориса Елкина на должность исполняющего полномочия главы администрации Пскова.

Состоялась первая сессия областного Собрания депутатов 7-го созыва: «новые» и «старые» лица и распределение «портфелей».

«Четвертая волна»?: в Псковской области очередное усиление ограничительных мер.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена