Политика

Владимир Путин пока не решил баллотироваться на пост президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNBС.

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Ведущая Хедли Гэмбл в беседе с президентом отметила, что каждый исполнительный директор всегда думает о том, кто будет его преемником. «Что вы думаете о вашем преемнике, вы действительно хотите быть президентом, пока вам не будет 84?» - поинтересовалась она.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», - приводит слова президента пресс-служба Кремля.

С полным тексом интервью можно ознакомиться здесь.

Напомним, после вступления в силу поправок к Конституции глава государства получил право баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.