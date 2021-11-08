Политика

Олег Брячак выслушает псковичей на личном приеме

Лидер псковского отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак проведет личный прием граждан. Об этом он сообщил на своей личной странице в Instagram.

Депутат отметил, что прием будет проходить по предварительной записи с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

«Обращаю внимание, что прием граждан будет вестись с соблюдением требований указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», - отметил Олег Брячак.

Записаться на прием можно по телефонам: 8-911-695-07-67, 8-9118967284.