Политика

Олег Брячак продолжает рассматривать возможность участия в президентских выборах

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил, что продолжает рассматривать возможность участия в президентских выборах.

«О своем участии в выборах президента я сказал на полном серьезе. Это была не шутка. Этот вопрос я серьезно рассматриваю. И, наверное, в ближайшей кампании я участие приму», — отметил он.

Говоря о планах на 2022 год, Олег Брячак сказал, что «Справедливая Россия - За правду» рассчитывает увеличить представительство в городских Думах Пскова и Великих Лук.

«Наши депутаты — активные, работают, приносят очень много практической пользы гражданам. Сейчас важны две кампании — псковская и великолукская. После этого будем думать о губернаторских выборах и, конечно же, о выборах президента», — добавил парламентарий.