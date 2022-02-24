Политика

Радиомарафон «Военная операция РФ на территории Украины. Что же будет с Родиной и с нами?» ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись радиомарафона, который вышел в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 24 февраля. Он был посвящен началу специальной военной операции России в Донбассе.

О ее начале утром объявил президент РФ Владимир Путин. Минобороны России заявило о выведении из строя средств ПВО Вооруженных сил Украины — вместе с тем подчеркивается, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает. На территории Украины объявлено военное положение.

Ведущие программ радио «Эхо Москвы» в Пскове обсудили с региональными политиками и общественными деятелями главную тему дня и постарались найти ответы на вопросы о том, какими могут последствия сегодняшних событий и следует ли ожидать эскалации конфликта.

Отметим, что запланированные на сегодня программы «Эхо Москвы» в Пскове в связи с экстренными событиями переносятся на более поздний срок.