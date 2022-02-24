Политика

Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро

Радикальное ужесточение политической ситуации ожидает Россию в ближайшее время. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в ходе радиомарафона, посвященного началу специальной военной операции России в Донбассе, озвучил лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

«Нас всех ждет радикальное ужесточение политической ситуации в стране, потому что страна, ведущая войну, никогда не сохраняет внутри себя ни свободу, ни права человека, ни демократию, ни все те базовые принципы общественной демократической жизни, которая свойственна мирной стране, то есть война придет в Россию в самое ближайшее время», - предположил Лев Шлосберг.

По его мнению, сегодняшний день изменит судьбу России и в дальнейшей перспективе может привести к ее разрушению. Он назвал произошедшие события «объявлением войны при отсутствии военной угрозы».

«Война идет на всей территории Украины, в этой войне уже уничтожено все мировое политическое жизнеустройство, выстроенное после Второй мировой войны. Сегодня был последний день его существования. <...> Весь послевоенный мир сегодня рухнул, потому что вся система послевоенного мира была ориентирована на диалог и принятие решений для предотвращения конфликтов, в первую очередь, войн», - пояснил лидер регионального отделения партии «Яблоко».

Лев Шлосберг считает, что президент России Владимир Путин «шел к этой войне» с июля прошлого года, начав с публикации своей статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», где он заявил, что «Украина не заслуживает государственного суверенитета».

«Россия очень быстро исчерпает свои экономические запасы, они могут сгореть за месяц, превратиться в пыль. Наступает период жестокой экономической изоляции нашей страны, масштаб сегодня сложно предопределить. Это очень сильно ударит по экономике, по благосостоянию людей, именно после этих событий Россия станет страной-изгоем. Правительство уверяет, что экономического запаса России хватит, чтобы выдержать любые санкции, но вопрос не в санкциях, вопрос в том, что все страны, кого сейчас не устраивают действия России, будут обдумывать такую политическую глобальную организацию мировой системы, в которой России нет, в которой Россия ничего не решает», - заключил Лев Шлосберг.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.