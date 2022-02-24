Лев Шлосберг: Война придет в Россию очень скоро

Радикальное ужесточение политической ситуации ожидает Россию в ближайшее время. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в ходе радиомарафона, посвященного началу специальной военной операции России в Донбассе, озвучил лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
По его мнению, сегодняшний день изменит судьбу России и в дальнейшей перспективе может привести к ее разрушению. Он назвал произошедшие события «объявлением войны при отсутствии военной угрозы».
«Война идет на всей территории Украины, в этой войне уже уничтожено все мировое политическое жизнеустройство, выстроенное после Второй мировой войны. Сегодня был последний день его существования. <...> Весь послевоенный мир сегодня рухнул, потому что вся система послевоенного мира была ориентирована на диалог и принятие решений для предотвращения конфликтов, в первую очередь, войн», - пояснил лидер регионального отделения партии «Яблоко».
Лев Шлосберг считает, что президент России Владимир Путин «шел к этой войне» с июля прошлого года, начав с публикации своей статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», где он заявил, что «Украина не заслуживает государственного суверенитета».
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Украинские власти ввели военное положение на всей территории государства.