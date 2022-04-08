Политика

Перевод за рубеж иностранной валюты стал невозможен в Сбербанке из-за санкций

В связи вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, с 7 апреля невозможно сделать перевод за рубеж в иностранной валюте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Переводы, оформленные с 6 апреля, возвратятся на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией.

«Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений. Также обращаем внимание, что в Сбербанке более 90% всех переводов за рубеж – это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья. Они по-прежнему доступны нашим клиентам в мобильном приложении "СберБанк Онлайн"», - подчеркнули в пресс-службе банка.