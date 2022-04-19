Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

В рамках программы будут обсуждаться изменения в Устав псковского региона, в том числе касающиеся переименования администрации Псковской области в правительство, и изменение системы управления Псковом. Также речь пойдет о мерах поддержки экономики, о помощи прибывшим в Псковскую область беженцам из ДНР, ЛНР и Украины и о подготовке к сентябрьским выборам.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.