Политика

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Ключевая тема, которую сегодня обсудят ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Напомним, программа «Три мудреца» выходит два раза в месяц, по четвергам. Как следует из названия, в котором обыгрывается известное юмористическое стихотворение про пустившихся в плавание в одном тазу, с чувством юмора и самоиронией у авторов передачи все в порядке. Непринужденно, нескучно и в постоянном контакте с радиослушателями «мудрецы» будут обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.