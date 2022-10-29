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Политика

Актив Псковского горкома КПРФ встретился с депутатом Госдумы

31.10.2022 12:12|ПсковКомментариев: 0

Актив Псковского городского отделения КПРФ встретился с депутатом Государственной Думы от партии Олегом Лебедевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении КПРФ. 

Фото: Псковское региональное отделение КПРФ

«Олег Александрович рассказал о своей деятельности в Государственной Думе, принятых законопроектах, мероприятиях, проводимых комитетом Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где он является заместителем председателя комитета», - рассказали псковские коммунисты. 

Кроме того, на встрече они обсудили федеральный бюджет на 2023−2025 годы. Олег Лебедев ответил на вопросы и выслушал наказы.

Теги: #псков #КПРФ #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
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