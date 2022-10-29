Политика

Актив Псковского горкома КПРФ встретился с депутатом Госдумы

Актив Псковского городского отделения КПРФ встретился с депутатом Государственной Думы от партии Олегом Лебедевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении КПРФ.

Фото: Псковское региональное отделение КПРФ

«Олег Александрович рассказал о своей деятельности в Государственной Думе, принятых законопроектах, мероприятиях, проводимых комитетом Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, где он является заместителем председателя комитета», - рассказали псковские коммунисты.

Кроме того, на встрече они обсудили федеральный бюджет на 2023−2025 годы. Олег Лебедев ответил на вопросы и выслушал наказы.