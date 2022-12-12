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Политика

Министрам запретят использовать иностранные слова в речах и документах

13.12.2022 08:35|ПсковКомментариев: 0

Должностные лица должны избегать чрезмерного использования заимствований, имеющих аналоги в русском языке, и проводить лингвистическую экспертизу будущих законов. Содержащий такие нормы законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний. 

Внести изменения в закон о государственном языке предложило правительство. Поправки нацелены на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на территории всей страны, говорится в пояснительной записке. Там же предсказано, что в случае принятия закон поспособствует повышению уровня грамотности граждан и надлежащему контролю использования русского языка представителями власти, пишет «Парламентская газета».

Федеральные органы власти, согласно проекту, должны будут проводить лингвистическую экспертизу текстов проектов нормативных правовых актов, чтобы удостовериться в их соответствии актуальным литературным нормам. Для этого можно привлекать сторонних специалистов и использовать информационные технологии.

Кабмину предстоит определить перечень нормативных словарей, справочников и грамматик, а также требования к их составлению.

Практически нет сомнений, что законопроект, который планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Госдумы, примут. О поддержке инициативы уже заявили представители нескольких фракций. Так, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий напомнил, что основатель партии Владимир Жириновский много лет говорил о необходимости принятия таких решений. «Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык еще и богат, как ни один другой в мире», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Член партии «Единая Россия», сенатор Екатерина Алтабаева на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре 28 ноября сообщила о поддержке инициативы. «У нас есть некоторые технические замечания, но мы, безусловно, поддерживаем этот законопроект и желаем скорейшего принятия», — сказала она.

А некоторые законодатели уже предложили поправки к документу. Первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко, представляющая фракцию «Справедливая Россия — За правду», рассказала, что ее коллеги выступают за введение штрафов за несоблюдение норм будущего закона. Наличие таких поправок подтвердил и другой первый зампред комитета, член фракции «Новые люди» Дмитрий Певцов: «Это как с Правилами дорожного движения: водителей за нарушение ПДД наказывают штрафами. Здесь такая же инициатива».

Не ограничиваться запретом иностранных слов только для чиновников предложил первый замглавы думского Комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев. Он сказал, что нормы вполне можно распространить и на рекламу, а также на официальные сайты ведомств. «Есть случаи, когда русской замены иностранному слову просто нет, например, если речь идет о терминах или каких-то наименованиях, но в большинстве случаев мы можем говорить на чистом родном языке и, конечно, должны к этому стремиться», — отметил Бурляев.

К слову, законопроект о запрете использовать в рекламных текстах некириллические символы в Госдуму уже внесен. Его авторами стали сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков. Они рассказали, что готовы к жесткой дискуссии, поскольку предвидят неоднозначную реакцию на их инициативу, но готовы идти до конца.

Новые слова появляются в любом языке постоянно. Некоторые со временем уходят, другие признают общепринятой нормой. Этой осенью в официальный онлайн-словарь Института русского языка РАН «Академос» внесли больше 150 новых слов, среди которых антиваксер, телеграм-канал и медиафейк. По словам специалистов, этот шаг фиксирует их правильное написание, но не означает, что все они будут внесены в орфографический словарь Российской академии наук.

Теги: #законопроект #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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