Политика

К 100-летию образования СССР: Советский Союз — тюрьма народов или общество социальной справедливости?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» к 100-летию образования СССР. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 30 декабря, исполняется 100 лет с момента образования Союза Советских социалистических республик. Самое большое в мире государство было образовано 30 декабря 1922 года. В Союз входили 15 республик. Фундаментом для их совместного существования были идеи социализма и всеобщего равенства представителей народов, входивших в Союз. Целью — строительство коммунизма. Советский Союз прекратил свое существование в декабре 1991 года.

Осмыслить эпоху СССР, даже спустя 30 лет с момента его распада, не просто. С одной стороны Советский союз — одна из двух сверхдержав XX века, с мощной (хоть и державшейся на планово-командной системе) экономикой, развитой социальной сферой, наукой; страна, победившая фашизм, покорившая космос. Самодостаточное государство. С другой стороны и другого ракурса - «империя зла», государство, в котором против несогласных могли быть и применялись репрессии, а идея всеобщего равенства на закате СССР скатилась к привилегированности партноменклатуры в противовес дефициту всего и вся для рядовых граждан. Так что такое Советский Союз для тех, кто в нем родился: государство социальной справедливости или тюрьма народов тех республик, которые были объединены 100 лет назад? Об этом в нашей программе порассуждают представители общественно-политического пространства региона.

Великим государством называет Советский Союз первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Он подчеркивает, что объединение национальных республик в одно государство прежде всего дало динамику развития этим самым республикам. Добрососедство, взаимоуважение и справедливость — эти понятия лежали в основе СССР, считает представитель компартии. К распаду Союза, по мнению Петра Алексеенко, привели как внутренние противоречия, так и внешние силы.

«Советский Союз образовался на основе добровольного вхождения союзных республик, которые, как мы помним, на каком уровне развития находились и как потом подтянулись за уровнем России, на основе справедливости, добрососедства, победы в Великой Отечественной войне, а она получилась благодаря тому, что народы жили большой и дружной семьей, никто не тащил на себя одеяло. 100-летие образования СССР - большая и знаменательная дата. Мы сейчас существуем благодаря фундаменту Советского Союза, который был заложен в советское время. Ошибки всегда есть. И сейчас у нынешней власти мало ошибок разве? Да, слишком увлеклись партстроительством и контролем за народным хозяйством»

Представитель одной из республик Советского Союза, солнечной Армении, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян комментирует тему СССР очень аккуратно — это и не тюрьма народов, такое определение, по его словам, достаточно грубое. Но и назвать страну Советов государством всеобщей социальной справедливости — слишком красиво. Если бы это был крепко построенный общий дом — он не рухнул бы в одночасье, подчеркивает Меружан Вермишян.

«Сказать, что Советский Союз был справедливым государством, нельзя. Но было очень много хорошего в Советском Союзе, этого нельзя отрицать. Я тоже рожден и вырос в нём. Что было, то было. Многие говорят, что Советский Союз кто-то разрушил, но разрушить нельзя крепкий фундамент. Если разрушилось, что-то не так сделали, построили».

В Советском Союзе были великие спортсмены, другой, более высокий, уровень культуры, качественная медицина. Конечно, это очевидные плюсы того государства — говорит псковский общественный деятель Юрий Дзева. Но при всех плюсах как забыть репрессии миллионов людей? Близкие Юрия Дзевы пострадали, даже были расстреляны, и это тоже часть истории СССР.

«Я скажу так: много хорошего было в Советском Союзе. Была хорошая медицина, гораздо выше была культура, только одни танцы чего стоили в наше время, а сейчас они преданы забвению, был настоящий спорт, а не изображение. Моя семья пережила репрессии и по отцу, и по матери: отец расстрелян, дедушка расстрелян. Я в малолетнем возрасте с мамой был выброшен из Пскова. Как оценивать такое?»

Руководитель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева вспоминает эпоху СССР с самым теплым чувством. Наталья Горбачева уверена: не нужно сегодня стесняться слова «социализм», в нем нет ничего плохого. Только строить его нужно с головой и без перегибов на идеологию.

«Не согласна категорически с тем, что Советский Союз был тюрьмой народов. В этот период никто даже не думал, к какому народу он принадлежит. Был, действительно, единый народ. Я встречалась с представителями многих национальностей. И если были какие-то отдельные примеры, то единичные и личностные. После войны народ сплотился, мы восстановили страну. Но, к сожалению, не достигли того, чего хотелось бы. Я имею в виду уровень жизни. Мы все время кого-то обгоняли, кому-то что-то доказывали вместо того, чтобы заниматься конкретной выработкой своей идеологии. И вот сейчас история нам дала такой шанс, чтобы мы могли сформулировать: чем бы мы хотели заниматься и какая у нас страна. И самое главное: не надо бояться слова "социализм". Шведы, например, гордились, построив социализм. Очень многие этому завидовали, потому что это было видно по крайней мере внешне, в государстве учитывались потребности и давались возможности многим категориям».

Ностальгию о детстве и юности не стоит путать с ностальгией о Советском союзе — это две разные вещи, комментирует тему заслуженный артист России, актер Псковского театра Виктор Яковлев. Подлинной свободы выбора как раз не было, говорит представитель культуры.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

«Знаете, мне понравился ответ Ширвиндта. У него спросили: "Александр Анатольевич, согласитесь, 30 лет назад было лучше, чем сейчас?" Он ответил: "Конечно лучше, я был на 30 лет моложе". У нас с этим временем связано детство, юность. Я вообще древний человек – видел Хрущева. Мой родной город Уфа. Когда он приехал с визитом в город, нас, пионеров, поставили с красными флажками по бокам дороги. Махал ему, он нам в ответ, проезжая на машине. Что я тогда понимал? Было детство, школа, юность, студенчество – все это было очень интересное время. Но это никак не связано с достоинствами Советского Союза».

Дмитрий Хритоненков, ныне руководитель координационного совета сторонников партии «Единой России», а во времена распада Советского Союза — депутат Верховного Совета РСФСР, считает, что Советский союз не устоял, поскольку совокупность накопившихся управленческих и экономических внутренних противоречий при очевидном внешнем воздействии в определенный момент привели к тому, что государство рухнуло, хотя вполне можно было сохранить уже не политическое единство, а экономическое пространство. То, что потом попытались преобразовать в СНГ.

«Родину не выбирают, поэтому тюрьмой народов Союз никак назвать не могу. С социальной справедливостью были некоторые проблемы, но она существовала. Безусловным плюсом в Советском Союзе было воспитание в семье, в школе. Минусы – дефицит вещей, которые были востребованы молодёжью. Из катализаторов развала тут несколько факторов: недостаточно грамотное управление процессами в стране и грамотное действие её оппонентов».

Депутат Псковской городской думы, представитель партии «Яблоко», педагог с многолетним стажем Татьяна Пасман определяет Советский Союз как переходный период от Российской империи к Российской Федерации. До некоторой степени, говорит она, это был социальный эксперимент — не во всех сферах удачный. Слишком много было иллюзий.

«Советский Союз - это переходное государство от Российской империи к Российской Федерации. Это была некая попытка задержать империю, в то же самое время это было просто невозможно. Перестройка российского общества в иную систему. Но основан этот переход на иллюзиях. Поэтому все там было очень сложно. С точки зрения политической, действительно, Союз был тюрьмой народов, которая не ставила своей целью дать обществу свободу. Но поскольку наше общество непредсказуемо и сложно, может выжить в любых условиях, то с точки зрения социальной – это был социальный эксперимент, попытка в условиях несвободы создать красивое и интересное, современное общество. К сожалению, попытка не во всех сферах удачная».

Историки еще долго будут анализировать советскую эпоху со всеми ее противоречиями. Для одних - империя зла и тюрьма народов, для других - страна прекрасной молодости и социальной справедливости. Неоспоримо, что многими достижениями советской науки, спорта, культуры, промышленности мы пользуемся и сейчас. От таких исторических фактов, как репрессии сталинского периода, многие стараются дистанцироваться, некоторые - даже объяснить объективными обстоятельствами... Каждый мерит по себе. И абсолютно точно одно - СССР - это часть истории нашей страны. История, не имеющая сослагательного наклонения, требующая объективного анализа и как минимум двух точек зрения, противоположных оценок и холодной головы.

Любовь Кузнецова