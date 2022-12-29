К 100-летию образования СССР: Советский Союз — тюрьма народов или общество социальной справедливости?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» к 100-летию образования СССР. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня, 30 декабря, исполняется 100 лет с момента образования Союза Советских социалистических республик. Самое большое в мире государство было образовано 30 декабря 1922 года. В Союз входили 15 республик. Фундаментом для их совместного существования были идеи социализма и всеобщего равенства представителей народов, входивших в Союз. Целью — строительство коммунизма. Советский Союз прекратил свое существование в декабре 1991 года.
Осмыслить эпоху СССР, даже спустя 30 лет с момента его распада, не просто. С одной стороны Советский союз — одна из двух сверхдержав XX века, с мощной (хоть и державшейся на планово-командной системе) экономикой, развитой социальной сферой, наукой; страна, победившая фашизм, покорившая космос. Самодостаточное государство. С другой стороны и другого ракурса - «империя зла», государство, в котором против несогласных могли быть и применялись репрессии, а идея всеобщего равенства на закате СССР скатилась к привилегированности партноменклатуры в противовес дефициту всего и вся для рядовых граждан. Так что такое Советский Союз для тех, кто в нем родился: государство социальной справедливости или тюрьма народов тех республик, которые были объединены 100 лет назад? Об этом в нашей программе порассуждают представители общественно-политического пространства региона.
Великим государством называет Советский Союз первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Он подчеркивает, что объединение национальных республик в одно государство прежде всего дало динамику развития этим самым республикам. Добрососедство, взаимоуважение и справедливость — эти понятия лежали в основе СССР, считает представитель компартии. К распаду Союза, по мнению Петра Алексеенко, привели как внутренние противоречия, так и внешние силы.
Представитель одной из республик Советского Союза, солнечной Армении, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Псковской области Меружан Вермишян комментирует тему СССР очень аккуратно — это и не тюрьма народов, такое определение, по его словам, достаточно грубое. Но и назвать страну Советов государством всеобщей социальной справедливости — слишком красиво. Если бы это был крепко построенный общий дом — он не рухнул бы в одночасье, подчеркивает Меружан Вермишян.
В Советском Союзе были великие спортсмены, другой, более высокий, уровень культуры, качественная медицина. Конечно, это очевидные плюсы того государства — говорит псковский общественный деятель Юрий Дзева. Но при всех плюсах как забыть репрессии миллионов людей? Близкие Юрия Дзевы пострадали, даже были расстреляны, и это тоже часть истории СССР.
Руководитель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева вспоминает эпоху СССР с самым теплым чувством. Наталья Горбачева уверена: не нужно сегодня стесняться слова «социализм», в нем нет ничего плохого. Только строить его нужно с головой и без перегибов на идеологию.
Ностальгию о детстве и юности не стоит путать с ностальгией о Советском союзе — это две разные вещи, комментирует тему заслуженный артист России, актер Псковского театра Виктор Яковлев. Подлинной свободы выбора как раз не было, говорит представитель культуры.
Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
Дмитрий Хритоненков, ныне руководитель координационного совета сторонников партии «Единой России», а во времена распада Советского Союза — депутат Верховного Совета РСФСР, считает, что Советский союз не устоял, поскольку совокупность накопившихся управленческих и экономических внутренних противоречий при очевидном внешнем воздействии в определенный момент привели к тому, что государство рухнуло, хотя вполне можно было сохранить уже не политическое единство, а экономическое пространство. То, что потом попытались преобразовать в СНГ.
Депутат Псковской городской думы, представитель партии «Яблоко», педагог с многолетним стажем Татьяна Пасман определяет Советский Союз как переходный период от Российской империи к Российской Федерации. До некоторой степени, говорит она, это был социальный эксперимент — не во всех сферах удачный. Слишком много было иллюзий.
Историки еще долго будут анализировать советскую эпоху со всеми ее противоречиями. Для одних - империя зла и тюрьма народов, для других - страна прекрасной молодости и социальной справедливости. Неоспоримо, что многими достижениями советской науки, спорта, культуры, промышленности мы пользуемся и сейчас. От таких исторических фактов, как репрессии сталинского периода, многие стараются дистанцироваться, некоторые - даже объяснить объективными обстоятельствами... Каждый мерит по себе. И абсолютно точно одно - СССР - это часть истории нашей страны. История, не имеющая сослагательного наклонения, требующая объективного анализа и как минимум двух точек зрения, противоположных оценок и холодной головы.
Любовь Кузнецова