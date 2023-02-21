Антон Минаков объяснил феномен сбывающихся «пророчеств» Жириновского

Феномен сбывающихся «пророчеств» Владимира Жириновского объяснил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как человек с высшим образованием, но в первую очередь православный, не приемлю всех этих понятий: экстрасенсов, гадалок – ерунды, которой люди забивают себе голову. Владимир Вольфович (Жириновский – ред.) - человек феноменального ума, способности прогнозировать и памяти мощнейшего компьютера. Почему его пророчества сбываются? Просто на них стали больше обращать внимание после его кончины», – отметил лидер псковских либерал-демократов.