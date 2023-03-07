Политика

«Гонки по вертикали»: полгода до выборов, запуск праймериз и страсти по Шаману

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Автор программы - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Полгода до выборов. Следим за активностью партий и потенциальных кандидатов: губернатор Ведерников едет в Чечню, коммунисты продолжают праздновать, а «Новым людям» советуют бросить на Псков вице-спикера Госдумы Даванкова.

Запуск праймериз. «Единая Россия» объявила о старте своей традиционной процедуры предварительного партийного голосования. Как и в прошлом году, отбирать кандидатов будут в электронном формате.

Страсти по Шаману. Едва в Пскове появилась информация об апрельском концерте певца с патриотическим репертуаром, как в местном сообществе закипели жаркие споры.

На календаре 7 марта - и это значит... Это много чего значит на самом деле: завтра - женский день, сегодня - день рождения губернатора, а ровно через полгода выборы. Единый день голосования запланирован на воскресенье 10 сентября, но волеизъявляться будем, как говорят, снова три дня - так что начнется всё в пятницу, 8-го. И вот притом, что до выборов полгода, подготовка к ним и неофициальная избирательная кампания идут - и не один месяц. Формируются и начинают работу штабы. Аккумулируются ресурсы. Определяются кандидаты от партий, а потенциальные участники уже работают - и обозреватели по законам этого предвыборного сериала внимательно следят за их активностью. Вот и мы ведем своеобразный дневник наблюдений за политической флорой и фауной, смотрим, кто и чем там занимается, что происходит в партиях. Скажем, на минувшей неделе псковские коммунисты, которые до сих пор, кажется, так и не определились с кандидатом - то ли это будет региональный бизнес-омбудсмен Мурылев, то ли еще кто - так вот зюгановцы продолжили отмечать 30-летие КПРФ.

В выходные они провели большое партийное собрание, на которое приехал депутат Госдумы Олег Лебедев, постарались как говорится, вспомнить всё, еще и пели...

- Суровые годы уходят...

Пардон - не ту запись поставили. На самом деле пели «И вновь продолжается бой»... Ну, бой - не бой, но борьба за второе место на губернаторских выборах вполне возможна. Напомню, что в ЛДПР спят и видят как бы сбросить КПРФ если уж не с корабля современности, то по крайней мере со ступеньки условного пьедестала и отобрать у красных статус партии №2. И значит, задача на выборах для регионального координатора ЛДПР Антона Минакова (а кандидатом, скорее всего, будет именно он) - понятна, но, разумеется, не проста. Не стоит забывать, что представителям уже названных и других политобъединений из категории системной оппозиции предстоит в тяжких трудах и переговорах с партией власти преодолевать муниципальный фильтр - голосов своих депутатов на местах у всех не хватает. Выражаясь словами известно мультяшного героя, «мало, маловато будет».

Вдобавок - короткая кадровая скамейка и острый дефицит на ярких и более-менее известных партийцев. Приезда иногородних (как это бывало сплошь и рядом в девяностые и начале нулевых) не ожидается, хотя - как знать... Ранее те же коммунисты включили в свой лонг-лист потенциальных кандидатов саратовского партийца Бондаренко и жену известного российского оппозиционера Удальцова Анастасию, она, кстати, депутат Госдумы. А теперь и про ее коллегу по парламенту вспомнили - это я о том, что вначале в одном из федеральных телеграм-каналов, а потом на площадках региональных интернет-ресурсов заговорили о вице-спикере Госдумы от партии «Новые люди» Владиславе Даванкове, которого вроде как планируют выдвигать в Москве.

Вот эксперты, которые неожиданно разглядели в Псковской области контуры конкурентных выборов, снобистски рассуждают: мол, почему выдвижение Даванкова в мэры Москвы – это плохо? «Ситуация складывается так, что в нескольких регионах мы увидим некое подобие конкурентных выборов. Для Даванкова можно было бы подобрать маленький регион (например, Псковскую область) и там сыграть на победу. И когда Даванкова ставят на бесперспективную с точки зрения победы Москву, то это только усугубляет болячки политической системы». Конец цитаты. Понятно, что это не более чем мнение - и Псков, видимо, указан не более чем в качестве примера небольшого региона, но - так или иначе круги по воде у нас пошли и вызвали обсуждение в политической тусовке.

Тем временем губернатор, который ранее заявил о готовности пойти на второй срок и рассматривается, естественно, как фаворит предстоящего забега, на прошлой неделе побывал в Чечне, где встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Как следует из пресс-релизов, обсуждали вопросы помощи участникам специальной военной операции, имея в виду перспективу создания центра военно-спортивной и патриотической подготовки в нашем регионе (в Чеченской Республике такой проект уже реализован).

На минувшей неделе в Пскове побывал сенатор от региона, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По традиции 1 марта он отдал дань памяти героям-десантникам 6-й роты и встретился с их родственниками.

А накануне в Москве Андрей Турчак и его коллеги по партии утвердили уполномоченных на выборах, которые пройдут в регионах в этом году. Они будут координировать действия региональных отделений партии, избирательных штабов и кандидатов. Уполномоченным на выборах в Псковской области стал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов. Еще один хорошо нам известный член команды Турчака - бывший вице-губернатор Псковской области, руководитель аппарата фракции «Единой России» в Госдуме Максим Жаворонков будет курировать избирательную кампанию во Владимирской области. Кроме того, Генсовет «Единой России» фактически запустил процедуру праймериз - объявлено, что электронное предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая. Тогда-то и будут определены кандидаты-единороссы на сентябрьские выборы.

А что касается первой избирательной кампании этого года в Псковской области, она пройдет уже в апреле, там завершилось выдвижение кандидатов. Речь, как вы понимаете, о досрочных выборах главы Пустошкинского района. Напомню, что необходимость в их проведении возникла в связи с тем, что глава района, член партии «Яблоко» Светлана Василькова была отправлена местными депутатами в отставку. Голосование пройдет в конце апреля - партии определились с кандидатами. Документы в ТИК предоставили пять кандидатов. «Единую Россию» представляет победитель праймериз - глава администрации городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов. КПРФ выставила заместителя директора компании «Техноснаб» Станислава Янкевича, ЛДПР сделала ставку на депутата районного собрания Алексея Борисова, а «Партия роста» отправила - нет, не «вечного кандидата» - участника едва ли не всех кампаний в регионе Игоря Романова, а члена партии из Островского района Елену Агаджанову. Не то, чтоб это имело большое значение, но - непонятно. Как говаривали колобки, ничего не понимаю.

Есть там, на выборах в Пустошке, и один самовыдвиженец, вернее, самовыдвиженка - индивидуальный предприниматель из города Великие Луки Ирина Алиева.

А вот ряд партий не участвуют, в их числе «Справедливая Россия - За правду», «Новые люди» и «Яблоко». Что касается последней - то с одной стороны, это вроде как и закономерно (в последние годы псковские яблочники не участвуют в выборах глав), с другой стороны - район из так называемой «яблочной аномалии», теоретически здесь можно было ожидать выдвижения кандидата - но нет.

Комментарий на эту тему появился в конце прошлой недели в телеграм-канале псковского «Яблока». Его дал руководитель реготделения партии Лев Шлосберг. «Яблоко» не признает досрочные выборы главы Пустошкинского района, назначенные на 23 апреля, легитимными, и потому считает невозможным участие в них. Псковское «Яблоко» намерено бороться за судебное восстановление прав Светланы Васильковой на всех уровнях российских судов.

Напоследок - сладкое. В Пскове выступит SHAMAN. Если вы до сих пор не в курсе, кто это такой, поясню: разговор идет не о посреднике в общении объектов материального и духовного миров, а о взошедшей звезде российского шоу-бизнеса. Исполнителе патриотических песен, творчество которого вызывает самые противоречивые оценки и действия - от восторженных возгласов и эпитетов вроде «Надежда земли русской» до скептических оценок юного дарования и записи пародий на его песни, что приводит к бурным дискуссиям и чуть ли не возбуждению уголовных дел. За Шамана вступаются большие государственные мужи вроде председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и экс-спикера Совета Федерации, руководителя партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова.

Последний эпизод, когда некий обеспокоенный гражданин попросил органы проверить песню «Я русский» на экстремизм и разжигание межнациональной розни, произошел буквально на днях - и вот этому бдительному гражданину вернулось бумерангом, теперь, видимо, на русофобию проверять будут его самого. А обозреватели заключают: мол, еще никогда в новейшей истории России эстрадный артист не был защищен на таком высоком государственном уровне. И вот теперь встреча с Шаманом предстоит псковичам. Уже после публикации первой информации о концерте в соцсетях разгорелись страсти - от обсуждения творчества артиста до стоимости билетов на концерт.

Верхняя планка - семь с половиной тысяч рублей, и, говорят, именно эти билеты в первых рядах разлетаются как горячие пирожки.

Думаю, что ближе к дате апрельского концерта мы еще вернемся к этой теме не столько даже культурной, сколько общественно-политической жизни. А на сегодня всё. Прекрасных дам с поздравляю с праздником. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Чеченской Республики, Государственной Думы РФ, ЛДПР, Псковского областного отделения КПРФ.