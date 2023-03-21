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Политика

Антон Минаков о разбитых дорогах, росте тарифов ЖКХ и готовности ЛДПР к выборам

23.03.2023 15:35|Псков

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей обсудил проблемы разбитых дорог, рост тарифов ЖКХ, рассказал о текущей работе партии и готовности псковских либерал-демократов к выборам.

 

– Антон Александрович, самая горячая тема последних дней - состояние дорог. Вместе со снегом в Псковской области сошел асфальт, автомобилисты негодуют, власти признают проблему и заявляют о готовности ее решать. Каковы основные причины этой проблемы? Как в ЛДПР видят пути её решения, чтобы не заниматься постоянно заделыванием дыр, а иметь хорошие качественные дороги?

– Будем откровенны, ситуация с дорогами в Пскове такая ужасная не первую весну. И мне кажется, что тенденция идёт отрицательная, состояние дорог с каждой весной всё хуже и хуже. Безусловно, нужно искать причины этой ситуации. И в первую очередь их нужно искать в подрядчиках и в качестве материалов. Должны быть серьезнейшие проверки правительственных органов. Действительно те ли заявленные материалы были использованы, а именно проверить качество, проходящее по всем ГОСТам. И на это, на мой взгляд, должны повлиять правоохранительные органы. Если какого-то движения в этом вопросе не увидим в ближайшее время, то я по этому направлению составлю депутатские запросы в необходимые организации, возможно, и в силовые структуры, для проверки качества постройки дорог, целевого использования бюджетных средств и по остальным фактам.

Но также хотелось бы отметить, что мы как-то начали уже забывать, что у нас есть такая организация как «Убитые дороги Пскова», организованная экс-депутатом Госдумы Александром Васильевым, который, на секундочку, между прочим, с этой общественной организацией несколько раз избирался в Государственную Думу от Псковской области. У меня есть вопрос: где эта организация? Что она сделала за последние 10 лет? И хотелось бы обратить внимание наших избирателей, что поддерживая ту или иную политическую структуру, или того или иного кандидата, тем более не единожды, обращайте внимание на то, как кандидаты исполняют свои обещания в течение созыва.

– Другой актуальный и волнующий людей вопрос - рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В рамках партийной инициативы, озвученной председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, вы предложили проведение парламентского часа в областном Собрании депутатов по вопросам роста тарифов и мер поддержки слабозащищенных слоев населения. Известно ли когда пройдет обсуждение? Что конкретно вы предлагаете делать, чтобы снять остроту проблемы?

– Данная инициатива была зарегистрирована в Псковской области. Парламентский час по вопросам ЖКХ и мерам содействия слабозащищенным слоям населения по оплате данных счетов долен будет пройти на ближайшей сессии областного Собрания 30 марта. От себя хотел бы отметить, что данная инициатива также прошла практически по всем регионам России, где уже были по инициативе ЛДПР парламентские часы проведены, где-то, возможно, они еще будут проведены в течение марта. 10 апреля начнутся слушания и рассмотрения этого вопроса в Государственной Думе.

Безусловно, вопрос очень насущный и серьезный. Все мы с вами получаем каждый месяц платежки за отопление, за газ, за свет. И не только я, не только наши сотрудники ЛДПР, но и граждане, которые к нам обращаются, безусловно заметили серьезный рост. Поэтому хотелось бы услышать отчет правительства, соответствующих структур. Хочется разобраться, был ли действительно серьезный рост стоимости, с чем связан. И самое главное, как будут оказываться меры поддержки населению, чтобы эти новые платежки не стали кабальными.

– К завершению подходит общероссийский прием в ЛДПР памяти Владимира Жириновского. Какие задачи ставились, насколько успешно с ними справляется партия и в масштабах всей страны, и в нашем регионе?

– Завершается год всероссийского приема в ЛДПР имени Владимира Вольфовича Жириновского. Он был объявлен ровно на год, но я хотел бы отметить, что прием в ряды ЛДПР не останавливался, не останавливается и не будет останавливаться никогда. Мы будем продолжать принимать к нам также и после майских праздников, и летом, и в течение всей нашей деятельности. Здесь никаких ограничений нет. В первую очередь председателем партии была поставлена задача отдать должное памяти Владимира Вольфовича. А во-вторых, эта инициатива возникла после того, как мы увидели резкий скачок поддержки нашей партии и большой приток новых членов с начала проведения специальной военной операции после 24 февраля. И уже тогда, до объявления всероссийского приема в ряды ЛДПР, партия начала пополняться новыми членами. Это также связано с предсказаниями Жириновского и с многими другими факторами.

Но всероссийский прием памяти Жириновского, как отдельный проект, подходит завершению в апреле. И с гордостью могу заявить, что региональное отделение справилось со всеми поставленными задачами и увеличила свое представительство. Я думаю, что в ближайшие месяц-два мы перейдём рубеж в 3 тысячи членов партии по Псковской области, а по стране планируется нарастить данную цифру до 350 тысяч человек.

– Региональное отделение ЛДПР оказало помощь «швейбату» - приобрело шерстяную пряжу для вязания необходимой экипировки для бойцов СВО. Будет ли эта работа поставлена на системную основу?

– Я считаю, что важно заниматься и данной работой, и любой другой, которая хоть как-то может принести пользу или облегчить и так достаточно непростую жизнь нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Находясь на гражданке, мы также должны оказывать всяческое содействие. Поэтому не только свои «швейбаты», но и другие организации будут получать поддержку от ЛДПР. В Псковской области мы оказали помощь своими силами, без привлечения партийных или федеральных средств. Данный проект не разовый, он только начинает действовать. У нас уже есть договоренности с добровольческими отрядами, что мы готовы ежемесячно оказывать посильную поддержку. И в марте планируем передачу очередной гуманитарной помощи волонтерской организации на следующей неделе.

Система поставлена в работу, и она продолжает совершенствоваться. Мы готовы к сотрудничеству со всеми волонтерскими организациями или добровольцами, которые готовы принести какую-то пользу для наших бойцов. Хочу воспользоваться случаем и обратиться к жителям региона: если у вас есть возможность оказать помощь добровольцам, либо вы сами доброволец, либо необходима какая-то поддержка с гуманитарной помощью, вы можете обратиться в офисы ЛДПР.

– Менее полугода остается до сентябрьских выборов, когда жители Псковской области будут избирать губернатора и глав ряда районов. Что происходит в партии в плане подготовки к избирательным кампаниям? Когда ЛДПР официально определится со своим кандидатом на пост губернатора, и из кого будете выбирать?

– В этом вопросе у ЛДПР, как обычно, все стабильно. Те заявления, которые мы делали в конце 2022 года и в начале этого года, в силе. От регионального отделения на Высший совет ЛДПР было представлено три кандидатуры: координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, координатор городского отделения, депутат городской Думы Сергей Литвиненко и заместитель регионального координатора Артем Васильев. Также у Высшего совета может быть свое видение и свои предложения по кандидатурам, но на данный момент мне о таковых неизвестно. Для окончательного выбора кандидатур после утверждения Высшего совета необходимо будет провести региональную конференцию по выдвижению кандидатов. Решение будет приниматься коллегиально с представителями партии от каждого района Псковской области. По моим ориентирам, это будет июль.

– Какие задачи ставятся перед кандидатами от ЛДПР на выборах 2023 года –  и сентябрьских, и уже стартовавших в Пустошкинском районе?

– Задача у нас не меняется – это отстаивать интересы наших избирателей, показывать нашу работу, заслуживать доверие и переизбираться. Задача, поставленная председателем партии как для Псковского регионального отделения, так и для других региональных отделений, это победа на ближайших выборах всех уровней и минимум выход на второе место, обойдя всех наших конкурентов по системной оппозиции.

Беседовала Мария Королёва

Теги: #ЛДПР #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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