Политика

Рейтингомер: лишний человек, нелепый пиар флешмоба и «Эх раз, да еще раз, да еще 116 раз»

Салют! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность региональных политиков, чиновников, общественников и других персон.

Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

-5 Наталья Мельникова

Начнем с истории из разряда «Невероятно, но факт».

Региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования заключило контракты на миллион рублей с иногородней фирмой, которая раньше уже была внесена в реестр недобросовестных поставщиков ни много ни мало 116 раз.

Чудес на свете не бывает - вот и в Пскове к исполнению своих обязательств подрядчик так и не приступил. Заказчик расторг с ним контракты. Как сообщает УФАС, компания «МеталлЭксперт» в очередной раз включена в реестр недобросовестных поставщиков - в 117-й и 118-й.. Невероятная история вызвала бурное обсуждение и общественный резонанс - как следствие, ставим руководителю псковского отделения фонда пенсионного и социального страхования Наталье Мельниковой минус пять.

-4 Евгений Скачков

Минус четыре достаётся главному архитектору Пскова Евгению Скачкову. Напомним, что этот пост он занимает около четырех лет, пришел в администрацию еще при прежнем городском руководстве.

После смены первых лиц муниципальной власти господин Скачков не смог вписаться в новую команду, выглядит в ней чужеродным элементом, эдаким «лишним человеком» и, как говорят, отодвинут от принятия хоть сколько-нибудь значимых решений.

В связи с чем перспективы главного архитектора отнюдь не радужны.

-3 Нинель Салагаева

Минус три получает вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева.

Она, как и прежде, мало присутствует в публичном пространстве, если и появляется, то в основном с какими-то невнятными поводами - вроде недавней встречи с приехавшими в регион чиновниками из Иваново.

При этом результаты деятельности руководителя экономического блока пока далеки от ожидаемых: согласно данным Росстата, практически половина организаций в Псковской области являются убыточными, особую экономическую зону «Моглино» покидает очередной резидент, хватает тут и других проблем.

-2 Ирина Федорова

Минус два заносим в дневник руководителя государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. В то время, как губернатор совершенно справедливо и ответственно заявил, что в нынешних условиях главное - обеспечить в дни празднования Великой Победы безопасность людей и поэтому следует отказаться от проведения ряда массовых мероприятий, эстафету «Псковской правды» решили провести - в формате флешмоба.

В сообщениях СМИ госмедиахолдинга акцент делается на этом, многим непонятном, слове. Что само по себе смешно и нелепо, ибо с английского флешмоб переводится как «мгновенная толпа», а современные словари определяют эту забаву как «заранее спланированную массовую акцию».

С учетом того, что забег посвящен годовщине Великой Победы и проводится в период конфронтации с Западом, некоторые считают такой пиар флешмоб-эстафеты абсурдным и даже кощунственным.

-1 Михаил Иванов

Минус один ставим руководителю регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», зампредседателю Псковской гордумы Михаилу Иванову. В то время, как другие партии в регионе уже фактически вступили в предвыборную кампанию, «пенсионеры» проявляют полную пассивность и не заметны от слова совсем. Это тем более странно, если учесть, что в отличие от некоторых оппозиционных объединений, Михаил Иванов и компания могут быть уверены: никакого противодействия со стороны власти они не встретят, более того - ранее полученные руководителем реготделения депутатский мандат и пост в гордуме как раз означают, что от него ждут активности. Так что пора выходить из тени.

0 Михаил Вяткин

Нейтральную оценку 0 получает первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин. Неизвестный в масштабах области коммунист, кажется, впервые представил партию в региональных СМИ - стал участником программы «Армрестлинг» на ПЛН FM. Он принял вызов, брошенный коммунистам руководителем реготделения партии «Новые люди» Андреем Маковским. Дебютант прояснил позицию КПРФ по использованию дистанционного электронного голосования и вдобавок сам бросил «перчатку вызова» - главе Псковского района Наталье Федоровой. Как заявил Вяткин, он намерен принять участие в сентябрьских выборах руководителя этого муниципального образования.

+1 Наталья Исакова

Теперь к положительным оценкам. Плюс один ставим директору государственного архива Псковской области, с недавних пор представителю нашего региона в Общественной палате Российской Федерации Наталье Исаковой. Во-первых, обращаем внимание на ее открытость в отношениях со СМИ и готовность идти на диалог с журналистами, во-вторых, отмечаем тот факт, что архивариусы создали и открыли в Пскове и Великих Луках выставки редких фотографий и документов, посвященных партизанскому движению. По словам госпожи Исаковой, большинство артефактов представлены впервые.

+2 Антон Минаков, Олег Брячак

Плюс два получают сразу двое представителей оппозиции.

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков по поручению лидера партии Леонида Слуцкого занялся проверкой питания в школьных столовых - судя по всему, к возложенной миссии он относится серьезно и намерен вести эту работу на системной основе.

Тем временем руководитель реготделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак после затянувшейся паузы наконец-то начал проявлять активность.

Вслед за выдвижением инициативы «Оппозиционеры всех партий, объединяйтесь» эсер съездил в Москву к председателю СРЗП Сергею Миронову, получил поддержку и «установку на губернаторские выборы».

Правда, выдвигать своего кандидата эсеры, вероятно, не будут, но и поддерживать представителя партии власти, как это было в прошлый раз, - тоже не станут.

+3 Борис Елкин

Строчкой выше расположился глава Пскова Борис Елкин. Как и прежде, он проявляет высокую медийную активность и готовность давать комментарии СМИ по вопросам жизнедеятельности областной столицы. Фиксируем это не только мы.

Компания «Медиалогия» вновь отвела Борису Елкину высокое место в традиционном медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа.

По итогам апреля глава Пскова сохранил вторую позицию - эксперты отметили несколько событий с его участием, в том числе обсуждение с губернатором планов реконструкции привокзальной площади и посещение нового городского скейт-парка.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставим депутату Государственной Думы, лидеру псковских единороссов Александру Козловскому. Региональное отделение партии проводит ко Дню Победы целую серию акций - по поддержке ветеранов, благоустройству мемориалов и памятных мест, раздаче георгиевских лент и т.д.

Ветеранам вручают подарки ко Дню Победы, под окнами их домов проходят концерты и небольшие парады.

А в пятницу Александр Козловский и сам оказался в центре внимания и принимал поздравления - политику исполнилось 50 лет, в связи с чем в его адрес прозвучало множество напутствий.

+5 Михаил Ведерников

Максимально высокую оценку плюс пять получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так мы отмечаем принятие непростых решений о праздновании Дня Победы в нетрадиционном формате - без парада и салюта. Этот вопрос детально обсуждался на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба с участием силовиков. В итоге пришли к выводу, что провести массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по ряду причин, прежде всего из соображений безопасности.

С учетом рисков и угроз это решение представляется абсолютно правильным и логичным.

Добавим, что в общей сложности в Псковской области к 9 мая проводится порядка 500 акций, церемониалов, концертов, интерактивных программ и других мероприятий.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, региональных отделений ЛДПР и СРЗП, Telegram-канал «Архивный документ»