Рейтингомер: лишний человек, нелепый пиар флешмоба и «Эх раз, да еще раз, да еще 116 раз»

Салют! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность региональных политиков, чиновников, общественников и других персон.
Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
-5 Наталья Мельникова
Начнем с истории из разряда «Невероятно, но факт».
Чудес на свете не бывает - вот и в Пскове к исполнению своих обязательств подрядчик так и не приступил. Заказчик расторг с ним контракты. Как сообщает УФАС, компания «МеталлЭксперт» в очередной раз включена в реестр недобросовестных поставщиков - в 117-й и 118-й.. Невероятная история вызвала бурное обсуждение и общественный резонанс - как следствие, ставим руководителю псковского отделения фонда пенсионного и социального страхования Наталье Мельниковой минус пять.
-4 Евгений Скачков
Минус четыре достаётся главному архитектору Пскова Евгению Скачкову. Напомним, что этот пост он занимает около четырех лет, пришел в администрацию еще при прежнем городском руководстве.
В связи с чем перспективы главного архитектора отнюдь не радужны.
-3 Нинель Салагаева
Минус три получает вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева.
При этом результаты деятельности руководителя экономического блока пока далеки от ожидаемых: согласно данным Росстата, практически половина организаций в Псковской области являются убыточными, особую экономическую зону «Моглино» покидает очередной резидент, хватает тут и других проблем.
-2 Ирина Федорова
Минус два заносим в дневник руководителя государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. В то время, как губернатор совершенно справедливо и ответственно заявил, что в нынешних условиях главное - обеспечить в дни празднования Великой Победы безопасность людей и поэтому следует отказаться от проведения ряда массовых мероприятий, эстафету «Псковской правды» решили провести - в формате флешмоба.
С учетом того, что забег посвящен годовщине Великой Победы и проводится в период конфронтации с Западом, некоторые считают такой пиар флешмоб-эстафеты абсурдным и даже кощунственным.
-1 Михаил Иванов
Минус один ставим руководителю регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», зампредседателю Псковской гордумы Михаилу Иванову. В то время, как другие партии в регионе уже фактически вступили в предвыборную кампанию, «пенсионеры» проявляют полную пассивность и не заметны от слова совсем. Это тем более странно, если учесть, что в отличие от некоторых оппозиционных объединений, Михаил Иванов и компания могут быть уверены: никакого противодействия со стороны власти они не встретят, более того - ранее полученные руководителем реготделения депутатский мандат и пост в гордуме как раз означают, что от него ждут активности. Так что пора выходить из тени.
0 Михаил Вяткин
Нейтральную оценку 0 получает первый секретарь Псковского райкома КПРФ Михаил Вяткин. Неизвестный в масштабах области коммунист, кажется, впервые представил партию в региональных СМИ - стал участником программы «Армрестлинг» на ПЛН FM. Он принял вызов, брошенный коммунистам руководителем реготделения партии «Новые люди» Андреем Маковским. Дебютант прояснил позицию КПРФ по использованию дистанционного электронного голосования и вдобавок сам бросил «перчатку вызова» - главе Псковского района Наталье Федоровой. Как заявил Вяткин, он намерен принять участие в сентябрьских выборах руководителя этого муниципального образования.
+1 Наталья Исакова
Теперь к положительным оценкам. Плюс один ставим директору государственного архива Псковской области, с недавних пор представителю нашего региона в Общественной палате Российской Федерации Наталье Исаковой. Во-первых, обращаем внимание на ее открытость в отношениях со СМИ и готовность идти на диалог с журналистами, во-вторых, отмечаем тот факт, что архивариусы создали и открыли в Пскове и Великих Луках выставки редких фотографий и документов, посвященных партизанскому движению. По словам госпожи Исаковой, большинство артефактов представлены впервые.
+2 Антон Минаков, Олег Брячак
Плюс два получают сразу двое представителей оппозиции.
Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков по поручению лидера партии Леонида Слуцкого занялся проверкой питания в школьных столовых - судя по всему, к возложенной миссии он относится серьезно и намерен вести эту работу на системной основе.
Тем временем руководитель реготделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак после затянувшейся паузы наконец-то начал проявлять активность.
Правда, выдвигать своего кандидата эсеры, вероятно, не будут, но и поддерживать представителя партии власти, как это было в прошлый раз, - тоже не станут.
+3 Борис Елкин
Строчкой выше расположился глава Пскова Борис Елкин. Как и прежде, он проявляет высокую медийную активность и готовность давать комментарии СМИ по вопросам жизнедеятельности областной столицы. Фиксируем это не только мы.
По итогам апреля глава Пскова сохранил вторую позицию - эксперты отметили несколько событий с его участием, в том числе обсуждение с губернатором планов реконструкции привокзальной площади и посещение нового городского скейт-парка.
+4 Александр Козловский
Плюс четыре ставим депутату Государственной Думы, лидеру псковских единороссов Александру Козловскому. Региональное отделение партии проводит ко Дню Победы целую серию акций - по поддержке ветеранов, благоустройству мемориалов и памятных мест, раздаче георгиевских лент и т.д.
А в пятницу Александр Козловский и сам оказался в центре внимания и принимал поздравления - политику исполнилось 50 лет, в связи с чем в его адрес прозвучало множество напутствий.
+5 Михаил Ведерников
Максимально высокую оценку плюс пять получает губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Так мы отмечаем принятие непростых решений о праздновании Дня Победы в нетрадиционном формате - без парада и салюта. Этот вопрос детально обсуждался на заседании антитеррористической комиссии и оперштаба с участием силовиков. В итоге пришли к выводу, что провести массовые традиционные мероприятия не представляется возможным по ряду причин, прежде всего из соображений безопасности.
Добавим, что в общей сложности в Псковской области к 9 мая проводится порядка 500 акций, церемониалов, концертов, интерактивных программ и других мероприятий.
Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.
Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, региональных отделений ЛДПР и СРЗП, Telegram-канал «Архивный документ»