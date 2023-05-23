Политика

Александр Козловский получил от Госдумы благодарность за развитие парламентаризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил депутату Госдумы, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому благодарность за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

В отделении партии напомнили, что Александр Козловский является депутатом Государственной Думе от Псковской области уже второй созыв подряд. С 2016-го по 2021 год работал в седьмом созыве, а с 2021-го года и по настоящее время – в восьмом созыве.

За эти годы парламентарий в соавторстве с коллегами написал несколько десятков законопроектов, инициировал поправки к проектам федеральных законов.