Политика

Антон Минаков о программной статье лидера ЛДПР: Озвучены новаторские для нашей страны предложения

Программную статью, написанную председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, опубликовали в «Российской газете». Она была приурочена к первому году управления партией без Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле 2022 года. В статье Слуцкий обозначил инициативы и направления работы либерал-демократов.

Фото: пресс-служба ЛДПР

«В программной статье Леонида Слуцкого озвучены новаторские для нашей страны предложения. В частности, лидер ЛДПР предлагает ввести в стране четырехдневную рабочую неделю. Такая мера, по его мнению, поможет россиянам больше времени уделять семье, что крайне важно для повышения демографии. А превышение смертности над рождаемостью на протяжении многих лет подряд - одна из самых главных проблем в Псковской области. По данным Росстата, в 2021 году у нас родилось 5051 человек, а скончалось 13 382! Это очередной рекорд со знаком минус», - прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.



Среди других предложений ЛДПР выдача не только материнского, но и отцовского капитала.

«Уделил Леонид Слуцкий внимание еще одной актуальной теме – поведению мигрантов в России. У нас в стране любой иностранец может жить в достатке и комфорте, но традиционное радушие русских людей некоторыми воспринимаются как слабость. Поэтому лидер ЛДПР считает, что мигранты, желающие стать россиянами, должны вести себя дружелюбно и уважать нашу религию, язык и традиции», – отметил Антон Минаков.

По мнению Леонида Слуцкого, ЛДПР – это партия молодых по духу, людей разных возрастов, вероисповеданий, живущих во всех субъектах Российской Федерации, – «партия, устремленная в будущее».

Также председатель в своей статье добавил, что ЛДПР взяла под крыло российских волонтеров СВО, оказывает адресную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Благодаря партийцам, получить субсидию на оплату ЖКУ станет гораздо проще. За последние месяцы ЛДПР участвовала в принятии ключевых для развития страны законов, а депутаты фракции часто становились инициаторами наиболее полезных для населения законопроектов.