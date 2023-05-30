Политика

Связанный с муниципальными округами вопрос рассмотрели на заседаниях двух комитетов областного Собрания

Наделение органов местного самоуправления в восьми вновь образованных муниципальных образованиях государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы рассмотрели на заседаниях комитета по законодательству и местному самоуправлению и комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента сегодня, 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Полномочия по материально-техническому обеспечению выборов депутатов первого созыва представительных органов МСУ возложены на областное правительство, но, чтобы иметь возможность оперативно принимать решения по организации выборов, предлагается передать их муниципалитетам. Они будут сопровождаться соответствующими субвенциями», - сказала начальник областного управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова.

Оба комитета одобрили соответствующий законопроект и рекомендовали принять его на ближайшей сессии 1 июня.

Как сообщалось ранее, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.