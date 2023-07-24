Политика

500 законопроектов приняла Нижняя палата Госдумы в весеннюю сессию – Александр Козловский

Пленарным заседанием Госдумы завершилась весенняя сессия Нижней палаты сегодня, 26 июля. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат ГД от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Если говорить сухими цифрами статистики, то приняли 500 законопроектов, 136 из которых социально ориентированные, а 334 – законы прямого действия. То есть не рамочные, имеющие не отсылочный характер, а конкретно регламентирующие ту или иную сферу. В их разработке участвуют депутатский корпус и профессиональное сообщество, учитываются предложения граждан», – написал парламентарий.

Отдельно Александр Козловский отметил 77 законопроектов, которые были приняты в качестве законодательного базиса в поддержку участников СВО и членов их семей. «Таким образом, выстроена система поддержки тех, кто защищает страну на фронте», – подчеркнул он.