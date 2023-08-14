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Политика

Игорь Сопов о заявлении Псковского «Яблока»: Не приводится ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена

17.08.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Псковское «Яблоко» не приводит ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко».

«"Отличное" заявление. Не приводится ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена. И странно, что они не упоминают ещё один суд в Печорах, где кандидат от партии "Яблоко" скрыл судимость», - указал Игорь Сопов.

В заявлении Псковского «Яблока» содержится информация о том, что в суды не пришел никто из председателей территориальных избирательных комиссий, принявших решения о регистрации списков партии, а интересы комиссий в судах представляли в служебное время сотрудники Избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов и Владимир Мусиенко.

«Сотрудник аппарата и член Избирательной комиссии Псковской области представляют интересы ТИК, на законных основаниях, мы - вышестоящая комиссия, - объяснил Игорь Сопов. - Но почему-то они не упоминают, что партию "Яблоко" представляет член Избирательной комиссии Псковской области Маятникова. Я уже не говорю про все остальные не юридические, а политические заявления в отношении прокуратуры, суда и председателя комиссии. И самое главное - ТИКи всех районов зарегистрировали список "Яблока"! И в суде отстаивают позицию ТИК».

В настоящее время списки кандидатов от «Яблока» по решению суда сняли с муниципальных выборов в пяти районах (Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском и Пыталовском) по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

На данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в двух районах Псковской области: Стругокрасненском и Красногородском.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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