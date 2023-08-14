Политика

Игорь Сопов о заявлении Псковского «Яблока»: Не приводится ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена

Псковское «Яблоко» не приводит ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя заявление регионального совета партии о том, что в Псковской области якобы организована «политическая атака» с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией «Яблоко».

«"Отличное" заявление. Не приводится ни одной законодательной нормы, которая была бы нарушена. И странно, что они не упоминают ещё один суд в Печорах, где кандидат от партии "Яблоко" скрыл судимость», - указал Игорь Сопов.

В заявлении Псковского «Яблока» содержится информация о том, что в суды не пришел никто из председателей территориальных избирательных комиссий, принявших решения о регистрации списков партии, а интересы комиссий в судах представляли в служебное время сотрудники Избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов и Владимир Мусиенко.

«Сотрудник аппарата и член Избирательной комиссии Псковской области представляют интересы ТИК, на законных основаниях, мы - вышестоящая комиссия, - объяснил Игорь Сопов. - Но почему-то они не упоминают, что партию "Яблоко" представляет член Избирательной комиссии Псковской области Маятникова. Я уже не говорю про все остальные не юридические, а политические заявления в отношении прокуратуры, суда и председателя комиссии. И самое главное - ТИКи всех районов зарегистрировали список "Яблока"! И в суде отстаивают позицию ТИК».

В настоящее время списки кандидатов от «Яблока» по решению суда сняли с муниципальных выборов в пяти районах (Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском и Пыталовском) по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

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На данный момент единые списки кандидатов от «Яблока» зарегистрированы в двух районах Псковской области: Стругокрасненском и Красногородском.

Ранее председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

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Артур Гайдук, комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом ПЛН, заявлял, что не ожидает проблем со списками. Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов обещал разобраться, если поступит соответствующая жалоба.