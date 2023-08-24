Политика

В Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек

Только в Пскове заявку на участие в ДЭГ подали около 15 тысяч человек. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Борис Елкин отметил, что это на 5 тысяч больше, чем на прошлогодних выборах Псковской городской Думы.

«Вы еще успеваете зарегистрироваться на ДЭГ. По 4 сентября подать заявление можно на портале gosuslugi.ru. И тогда 8, 9 или 10 сентября вы сможете проголосовать, не выходя из дома, из любой точки страны, с любого устройства, подключенного к интернет. Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 222-72-60 или на портале выборы60.рф», - объяснил он.

Напомним, выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование будет трехдневным — жители региона смогут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября, в Единый день голосования.

В эти дни в регионе также состоятся выборы главы Псковского района и определен состав депутатов муниципальных Собраний первого созыва в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском районах. В Куньинском и Пушкиногорском районах пройдут дополнительные выборы депутатов муниципальных Собраний седьмого созыва по округам № 1.

Избирательные кампании пройдут с использованием системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах Псковской области и на всех уровнях избирательных кампаний.