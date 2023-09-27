Политика

Андрей Турчак о назначении Алексея Наумца сенатором: Горжусь тем, что будем работать вместе в Совете Федерации

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале поздравил военачальника, генерал-майора Алексея Наумца с назначением на пост сенатора Российской Федерации от Псковской области.

«Прошел Чечню, Абхазию, Грузию. СВО. При освобождении Попасной в прошлом году был контужен, чуть не погиб», - поделился Андрей Турчак.

Также он отметил, что под командованием Алексея Наумца 76-я дивизия неоднократно становилась лучшей среди частей и соединений ВДВ



«Горжусь тем, что будем работать вместе в Совете Федерации», - добавил Андрей Турчак.