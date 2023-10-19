Политика

Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области

Заявку на проведение дистанционного электронного голосования на президентских выборах 2024 года готовят в Псковской области. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе совещания с региональными отделениями политических партий по итогам Единого дня голосования-2023 сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы готовим заявку на ДЭГ на март 2024 года. Надеюсь, нам согласуют этот процесс», - сказал Игорь Сопов.

Он также добавил, что Центральная избирательная комиссия не ставит задачи внедрить ДЭГ во всех субъектах РФ. «Нет задачи везде ДЭГ внедрять, но те, кто уже прошел это, будут иметь приоритет по сравнению с другими регионами», - пояснил Игорь Сопов.

Напомним, 17 марта 2024 года в России будут выбирать президента.

ДЭГ в Псковской области впервые применили в 2022 году на выборах депутатов Псковской городской Думы. В 2023 году ДЭГ применили на всей территории региона на всех уровнях избирательных кампаний.