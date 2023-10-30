Политика

Олег Майоров вступил в должность главы Невельского муниципального округа

Олег Майоров вступил в должность главы Невельского муниципального округа. В торжественной церемонии принесения присяги приняли участие спикер областного Собрания Александр Котов, вице-губернатор Александр Серавин, муниципальные депутаты, духовенство, местные жители. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

В начале торжественного мероприятия председатель Собрания депутатов Невельского муниципального округа Виктор Зуев вручил Олегу Майору удостоверение главы округа.

От имени губернатора и областного правительства к руководителю муниципалитета обратился Александр Серавин. «Вы зарекомендовали себя компетентным руководителем, обладающим всеми необходимыми профессиональными знаниями, умеющим принимать взвешенные решения и нести за них ответственность. Своими результатами вы заслужили авторитет среди жителей и коллег, но впереди еще немало серьёзных созидательных задач. Уверен, что вы и ваша команда будете последовательно решать все вопросы, направленные на динамичное развитие округа, повышение его инвестиционной привлекательности, укрепление благосостояния жителей», - зачитал вице-губернатор приветственный адрес Михаила Ведерникова.

С поздравлениями и напутствием областных депутатов в адрес главы недавно образованного муниципального округа выступил Александр Котов. «Невельский район, среди других муниципалитетов, пошёл по пути совершенствования системы муниципального управления. Это накладывает определённую ответственность, потому что по этому пути вам как первопроходцам нужно пройти с честью и достоинством», – сказал Александр Котов, отметив, что у руководителя муниципалитета есть опыт муниципальной работы, профессиональная сильная команда и возможность воспользоваться помощью и поддержкой губернатора, правительства и областных депутатов. Председатель Собрания пожелал Олегу Майорову внимательно и чутко относиться к просьбам людей и вместе с командой по максимуму реализовать имеющийся у Невельского района потенциал.

С вступлением в должность Олега Майорова также поздравил заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. От имени главы Великих Лук Николая Козловского депутат пожелал руководителю муниципалитета успешной работы, отметив, что сегодняшний день станет отправной точной для дальнейшего стабильного развития Невельского муниципального округа под руководством компетентного и целеустремлённого руководителя.

Напутственные слова Олегу Майорову сказал благочинный церквей Невельского округа протоиерей Петр Нетреба. Священнослужитель пожелал избранному главе «доброго сердца к каждому человеку» и мудрости, чтобы «пронести первое поприще муниципального округа как достойный пример для других последователей».

В ответном слове Олег Майоров поблагодарил за помощь и поддержку своих земляков, а также губернатора, областное правительство и депутатов регионального парламента и округа: «Я расцениваю эту поддержку как кредит доверия, который в ближайшие пять лет обязательно нужно будет оправдать. Оправдать надежды невельчан на устойчивое развитие нашего муниципалитета, оправдать статус и важность местной власти, которая умеет и должна работать». Глава округа заверил, что будет нести службу честно, открыто и добросовестно в интересах жителей Невельского муниципального округа.

Напомним, решением Псковского областного Собрания депутатов 28 февраля в Псковской области образовано 8 муниципальных округов – Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский. В Единый день голосования в новых муниципальных образованиях прошли выборы депутатов окружных Собраний.