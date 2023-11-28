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Политика

Судьбу депутатского мандата Грицаева обсудят на заседании фракции «Единой России»

29.11.2023 16:09|ПсковКомментариев: 0

Кому передать депутатский мандат Олега Грицаева в Псковском областном Собрании депутатов, обсудят на заседании фракции «Единой России». Как стало известно Псковской Ленте Новостей от собственных источников, заседание пройдет сегодня, 29 ноября. 

По словам собеседников ПЛН, решения относительно того, кто получит мандат, в настоящее время нет. Будет рассматриваться несколько кандидатур из списка партии на выборах.

Олег Грицаев досрочно слагает полномочия депутата Псковского областного Собрания на основе личного заявления. Он сам отказался от комментариев, добавив, что все комментарии сможет дать уже после того, как перейдет на новое место работы. 

Теги: #псковское областное собрание #политика
Источник: Псковская Лента Новостей
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