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Политика

Всем спасибо. Всем работать

30.11.2023 20:43|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 30 ноября, в Пскове прошла конференция регионального отделения «Единой России». Накануне дня рождения партии единороссы провели традиционную ротацию  в политсовете и его президиуме - и тут звучали имена таких известных персон, как Александр Братчиков, Алексей Наумец, Елена Бибикова, Анатолий Тиханов и других. А до этого выбрали делегата на декабрьский съезд и послушали своих лидеров, которые, с одной стороны, подводили итоги работы, а с другой - тут же ставили задачи на ближайшие месяцы, имея в виду, что впереди - главная кампания большого электорального цикла - президентская. Выборы должны пройти в марте 2024-го.

 

С выступлений руководителей, собственно, и начали. Первым слово предоставили приехавшему на конференцию губернатору. Михаил Ведерников поблагодарил коллег за поддержку на губернаторских выборах, по итогам которых он победил с рекордным результатом.  Подчеркнул, что это достижение не его лично, а большой команды, которая, по словам главы области, сумела решить большинство задач, которые были поставлены пять лет назад, и в результате удалось переломить отношение к региону на федеральном уровне. 

«Несколько лет назад при запросе в поисковике рядом со словами Псковская область высвечивались первыми слова "вымирает" и "депрессивная", - рассказал Михаил Ведерников. - Сам вчера попробовал со своего компьютера ввести название нашего региона, сейчас у большинства пользователей выскакивает строка "купить дом" или куда поехать что-то смотреть. Этот пример наглядно показывает, как поменялось восприятие нашего региона в глазах людей. Сейчас Псковская область - это динамично развивающийся регион». 

Далее губернатор напомнил о реализации ряда масштабных инфраструктурных проектов и сумме в 50 млрд рублей, привлеченных в область благодаря национальным проектам. Словом, многое сделано, однако расслабляться нельзя, впереди новые цели, и одна из важнейших на ближайшие месяцы - работа в рамках президентской кампании, которая, по определению губернатора, станет моментом истины и потребует от всех сплоченности. 

Созвучны словам губернатора были и выступления других спикеров - председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, которого на конференции избрали единственным делегатом на съезд «Единой России» 17 декабря, и секретаря регионального отделения партии, депутата Госдумы Александра Козловского.

Председатель регионального парламента отметил, что теперь необходимо держать достигнутую на губернаторских выборах планку во время выборов президента России, а лидер партийной организации коротко подвел итоги работы за последние годы и не преминул подчеркнуть, что для региональной команды во главе с лидером — Михаилом Ведерниковым — наступил новый этап работы, и в помощь этому — партийные проекты и «Народная программа».

Готовиться к главным испытаниям 2024-го политсовет реготделения  и его президиум будут в несколько измененном составе. Ротация - плановая, процесс регулярно проходит в соответствии  с установленными в партии нормами. И тут как пелось, кто-то теряет, кто-то находит. Сегодня «нашли» сенатор от Псковской области, экс-комдив 76-й дивизии, генерал Алексей Наумец, его предшественница на посту члена Совета Федерации, вернувшаяся в регион Елена Бибикова и глава Псковского района Наталья Федорова, включенные в президиум регионального политсовета партии.

Там они сменили вице-спикера областного Собрания депутатов Александра Братчикова, вероятно, решившего сконцентрироваться на работе в региональном парламенте, главу Красногородского района Валентину Понизовскую и депутата Псковского районного собрания, бывшего областного депутата Владимира Яникова.

Что касается пятерки выбывших из политсовета, то особо отмечу наличие в этом списке экс-депутатов областного Собрания - псковского бизнесмена Анатолия Тиханова и себежанки Дарьи Козьяковой, а также сотрудницы органов социальной сферы Кристины Калашниковой, которая в свое время побыла даже членом Генсовета партии. Кроме них, политсовет покинули секретарь местного отделения партии Владимир Мусиенко и сотрудница администрации Плюсского района Кристина Никитина. Правда, без Никитиной «ареопаг» не остался - в него включили секретаря первички из Пскова, сотрудницу регионального исполкома партии Галину Никитину. «На новенького» здесь еще одна руководительница первичной организации Татьяна Пчеленко и уже названная тройка Бибикова-Наумец-Федорова.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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