Политика

Большинство псковичей собираются голосовать на выборах на участке — опрос

Большая часть жителей Пскова на выборах президента России 17 марта собираются голосовать традиционным способом, на избирательном участке. К такому выводу по результатам опроса пришли аналитики «Экспертного клуба: псковский регион».

«Экспертный клуб: Псковский регион» в своем Telegram-канале представил результаты опроса жителей Пскова на тему президентских выборов. Социологическое исследование проходило на протяжении 6 дней, количество респондентов составило 1170 человек.

Аналитики сделали вывод, что большинство опрошенных знают, когда в 2024 году пройдут выборы президента России. Если выборы прошли бы в ближайшее воскресенье, явка бы составила 71%.

Практически половина респондентов выбирает традиционное голосование на избирательном участке (49%), через систему ДЭГ готовы сделать выбор 23% граждан, не будут голосовать 11,8% респондентов, затруднились ответить 16,1% участников опроса.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года. Три человека уже зарегистрированы в качестве кандидатов, это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).