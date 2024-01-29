Политика

Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области

Обучение общественных наблюдателей, которые примут участие в выборах президента Российской Федерации, завершилось в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате Псковской области.

Фото здесь и далее: Общественная палата Псковской области

На протяжении двух недель, с 15 по 30 января, общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области проводил обучающие семинары в районах и муниципальных округах.

Подготовку прошел 1201 человек — это и опытные наблюдатели, и те, кто впервые примет участие в этом процессе. Участники обучения получили теоретические и практические знания, познакомились с новациями в избирательном законодательстве, освоили алгоритм взаимодействия с Общественным штабом в период выборов президента России.

«Наблюдатели играют важную роль в обеспечении открытости и прозрачности выборов, а также в защите прав и интересов граждан. Мы завершили большой цикл обучающих мероприятий более чем для тысячи общественных наблюдателей, который проводился силами членов Общественного штаба Псковской области. Теперь все кандидаты пройдут тестирование на полученные знания», — отметил руководитель штаба общественного наблюдения Илья Стрелков.

Выборы президента РФ пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта текущего года.