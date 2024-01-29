Политика

Куньинский район празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Мероприятия в честь 82-й годовщины освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны проходят в Куньинской районе 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В памятную дату поздравление жителям района направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он особо отметил, что месяцы оккупации стали самыми трагическими страницами в истории муниципалитета.

«Люди хранят память о подвиге воинов, отдавших свои жизни в боях за район, о героях-партизанах, храбро сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации, обо всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма. Мы вечно будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу», — отметил в послании Михаил Ведерников.

Глава региона выразил почтение ветеранам за пример стойкости, мужества и любви к Родине. В настоящее время, по словам Михаила Ведерникова, внуки и правнуки участников Великой Отечественной войны продолжают созидательный труд на благо родной земли, Псковской области и России.

На братском захоронении в поселке Кунья, где покоятся около 1 тысячи советских воинов, состоялось торжественно-памятное мероприятие «Есть дата в снежном январе». Отдать дань уважения защитникам района, кто пал в борьбе за свободу родной земли, здесь собрались областные и районные власти, жители муниципалитета, ветераны, общественники, молодежь. Здесь были возложены венки, цветы, участники мероприятия в скорбном молчании почтили память жертв — мирного населения, партизан, подпольщиков, воинов Красной Армии.

Затем в Кунье запланирован тематический концерт «Мы помним, мы гордимся», Куньинский краеведческий музей в памятную дату проводит день открытых дверей.

Памятное мероприятие также прошло на братском захоронении в деревне Ушицы, где покоятся останки почти 900 защитников района.

Напомним, поселок Кунья был освобожден 22 января 1942 года, а 31 января воины 31-й курсантской стрелковой бригады при содействии партизан разгромили фашистов у деревень Ущицы и Корнилово. Вся территория района была освобождена от врага.