Политика

Игорь Сопов назвал самого яркого «Кандидата Кандидатовича»

Самым ярким потенциальным кандидатом в президенты России, который в итоге не прошел регистрацию, в 2024 году стал выдвинутый от партии «Гражданская инициатива» кандидат Борис Надеждин. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил на заседании Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Игорь Сопов отметил, что пока Центральная избирательная комиссия не закрепила отдельный термин для обозначения потенциальных кандидатов, поэтому предложил называть их «Кандидатами Кандидатовичами» - как указывается в проектах избирательных бюллетеней.

«Хотелось бы начать с Надеждина, поскольку это самый яркий персонаж, который пытался стать кандидатом. Это классический случай, когда кандидат собрал все - бурный пиар, выпады в сторону избирательной системы, в сторону ЦИК, и наиболее ярко себя показал», - отметил Игорь Сопов.

Он напомнил, что Борису Надеждину отказали в регистрации из-за большого количества брака в собранных подписях. Он оспаривает отказ в судах.

Игорь Сопов подробно разобрал все аргументы Надеждина с анализом его политического опыта.