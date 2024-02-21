Политика

Начинается видеотрансляция программы «Дневник выборов»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию седьмого выпуска программы «Дневник выборов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как обычно, последние новости президентской кампании ведущий Александр Савенко обсудит с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

В рамках программы обсудят активность кандидатов на пост президента и их агитационные материалы, подготовку к ДЭГ, стартовавшие дебаты и предстоящий Форум наблюдателей, а также поговорят об очередном опросе ВЦИОМ.

Трансляция завершена.