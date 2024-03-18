Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Первый созыв

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собрание», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это серия из 7 программ, посвященных 30-летию Псковского областного Собрания: 1 программа — один созыв.

Сегодня, 19 марта, гостями первого выпуска станут депутаты регионального парламента 1-го созыва Геннадий Бубнов и Владимир Шлюнько. Ведущий программы Александр Савенко поговорит с ними об истории областного Собрания, как в 1994 году начинал работу первый созыв, каким он был и насколько сложные задачи стояли перед депутатами.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».

Трансляция завершена.