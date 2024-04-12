Политика

После окончания СВО политсистему России нужно переформатировать — Евгений Михайлов

Политическая система России нуждается в переформатировании, но только после окончания специальной военной операции. Такое мнение экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов выразил в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Нуждается, но после окончания СВО. Сейчас ничего делать не надо: что есть, то есть. Но после, надеюсь, успешного окончания специальной военной операции или хотя бы перемирия власть должна взять себя руки и поделиться властью. Роль Думы нужно поднять, роль выборов, в том числе и губернаторских выборов. Не надо бояться, что какой-то оппозиционер выиграет», - отметил экс-губернатор.

Евгений Михайлов добавил, что конкуренция должна быть хотя бы для того, чтобы «держать в тонусе губернаторов».