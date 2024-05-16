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Политика

«Дневной дозор»: стоит ли снизить возраст вступления в политическую партию?

16.05.2024 15:42|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, стоит ли снижать возраст вступления в политическую партию. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

На федеральном уровне депутаты предложили снизить возраст вступления в политическую партию с 18 до 16 лет. Инициативу озвучили члены ЛДПР. Обыватели тут же взялись язвить, мол, и то верно, в тюрьме у нас в стране сидеть можно с 16 лет (а за тяжкие преступления так вообще с 14), а в партию нельзя — непорядок.

На самом же деле логика у партийцев была совсем иная. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что снижение возрастной планки поможет «больше вовлекать молодежь в общественно-политическую жизнь, формировать у нее активную позицию».

Казалось бы, благая идея. Ведь пока по закону «О политических партиях» членами партии могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. А если идея парламентариев найдет отклик, приобщать к политике молодёжь можно было бы начать на два года раньше, с шестнадцати! Но как раз с позитивным откликом пока не всё гладко. С одной стороны, в России довольно много аполитичных людей, которые в этой же «идеологии» воспитывают своих детей, с другой — при каждой парламентской партии уже давно работают «молодёжки». Туда могут пойти все, кому работа на благо партии интересна. Так зачем «изобретать велосипед»?

Наконец, есть мнение о том, что в 16 лет молодые люди ещё не достаточно зрелые для того, чтобы, вступив в партию, не фиктивно значиться в её составе, а осознанно себя проявлять. Так насколько актуальна эта инициатива о снижении возраста вступления в партию? И как часто в ряды партий вступают сразу же после восемнадцатилетия? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов к инициативе о снижении возраста вступления в партию отнёсся скептически. По его словам, в том, чтобы принимать в ряды партийцев ещё не до конца сформировавшихся, несовершеннолетних людей, нет «большого смысла». Впрочем, это совсем не значит, что на активную молодёжь не нужно обращать внимания. Наоборот. Просто для этого уже придуманы и действуют другие механизмы.

«Мне кажется, для того, чтобы проявить свою гражданскую или политическую позицию в юном возрасте, существует достаточно инструментов, например, молодежные организации, партийные молодежные организации. Я большого смысла в снижении возраста вступления в партию не вижу. Я до 2005 года был вовлечен, скажем так, в околопартийную деятельность, связанную с молодежным движением партии "Единая Россия", но в партию я вступил только в 2009 году. Ничего в этом зазорного и плохого нет. Каждый решает для себя сам. Мне кажется, что сейчас в целом есть некая тенденция омоложения. Наверное, это правильно, но не надо забывать, что всему свое время. Для того, чтобы занять определенную политическую позицию, необходимо иметь жизненный опыт. Это зависит не от возраста, а именно от опыта и знаний».

Проявить себя, совершив для партии доброе дело, можно и в 14 лет. Для этого иметь партбилет не обязательно, отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Он рассказал, что знает случаи, когда молодые люди вступали в партию сразу же, как только становились совершеннолетними. В Псковской области, например, среди членов партии около десятка молодых людей (до 30 лет), а в Усвятском районном отделении даже есть партийцы, которые приняли решение о вступлении в ряды КПРФ в 20 лет. Что же касается предложения разрешить вступать в политические партии людям до 18-ти лет, то тут точка зрения Петра Алексеенко однозначна...

«Мое мнение: не стоит торопиться. Есть молодежные организации, у нас комсомольцы, у ЛДПР были соколы Жириновского. Поэтому - нет. Это должно быть постепенное становление личности и в моральном плане, и в физическом развитии, и в гражданственности. Жизненные позиции человека постепенно формируются, поэтому торопиться не стоит. Политическая партия - серьезная организация, куда должны приходить люди сформировавшиеся, со своими взглядами, которые уже признают и устав партии, ее программу. Все это надо осмыслить и подготовить себя к этому».

У руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова мнение совсем иное. Он рассказал, что полностью поддерживает идею коллег-депутатов о снижении возрастного порога для вступления в партию, как и звучавшую ранее идею о снижении возраста для участия в голосовании на выборах. «В 16 лет молодые люди являются уже более-менее осознанными, а паспорта у нас в стране вообще выдаются с 14 лет», - подчеркнул Антон Минаков. Помимо этого собеседник напомнил, что предложение о снижении возрастной планки для вступления в партию ранее неоднократно озвучивал покойный ныне Владимир Жириновский.

«Считаю, что чем раньше гражданин России будет вступать в политическую деятельность, увлекаться политической жизнью, интересоваться, что происходит в стране, тем более осознанно он потом будет делать свой выбор на голосовании, на выборах всех уровней. ЛДПР является самой молодой партией не только в России, но и в Европе по среднему возрасту депутатов, как и в Государственной Думе, так и в законодательных собраниях различных субъектов Федерации. Мы взяли курс на омоложение еще при Владимире Вольфовиче Жириновском. Сейчас мы, наверное, можем похвастаться тем, что в ЛДПР самое большое количество молодых профессионалов, которые не были причастны к развалу страны в 90-е годы, не были причастны к коррупции. Это все молодые ребята. Средний возраст от 30 до 40 лет, которые являются профессионалами, которые пришли достаточно рано в политику. У нас большое количество депутатов среди Государственной Думы, например, Вадим Деньгин, Ярослав Нилов, которые пришли в партию с 16 лет».

Молодёжными направлениями должны заниматься подведомственные партиям структуры. Такую точку зрения озвучил член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Станислав Оссовский. Он пояснил, что молодые люди должны идти к вступлению в партию постепенно, не «перепрыгивая ступени», не совершая скачков, в идеале — не пренебрегая молодёжными организациями, которые помогают освоиться в политике и научиться не допускать фатальных ошибок. По такому же принципу, как следует из слов собеседника, стоит подходить и к построению политической карьеры.

«Мне кажется, не нужно все-таки разным поколениям находиться одновременно в одном политическом сообществе. Политика - дело тонкое, туда нужно входить постепенно. Лучше, конечно, молодежи разбираться в молодежной политике и не лезть особо во взрослую. Молодежь "Справедливой России" работает по всей стране весьма активно. Есть отличные кейсы. Все подтверждают, даже люди из других молодежных и партийных организаций, что у нас лифт работает. Правда, мы называем его не лифтом, а лестницей, по которой мы идем, растем и развиваемся. Бывает, на лифте поднимаешься и не понимаешь, что там вообще происходит между этими двумя "этажами". И потом весьма сложно, мне кажется, адаптироваться. И такие управленческие ошибки потом у людей возникают, когда они на лифте приехали. Я не сторонник лифтов, сторонник лестниц».

Случаи, когда молодые люди с нетерпением ждали бы своего 18-летия, чтобы вступить в партию, сейчас довольно сложно представить. Так хорошая ли идея в этом случае, снизить возраст вступления в партию? Мнение председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата областного Собрания Андрея Маковского и секретаря реготделения партии «Новые люди» Игоря Романова по этому вопросу единогласно.

Андрей Маковский: «У нас дееспособность начинается с 18 лет, и ответственность начинается с 18 лет. Вступление в партию - это одна из самых больших жизненных ответственностей, которая вообще человека ждет. Ты вступил в партию, ты несешь за это полную ответственность. И поэтому снизить до 16 лет... Зачем? Если мы хотим побороть политический абсентеизм, то, мне кажется, это делается по другому. При помощи политических проектов, работы с молодежью. При понижении возраста вступления в партию, ее молодые члены голосовать не смогут. Мне кажется, это как сапожник без сапог».

Игорь Романов: «Смысла большого в этом нет. Действительно, в партии "Новые люди" есть проекты, которые завлекают молодежь, которые дают возможность предпринимательству заниматься предпринимательством, получать наставников и развивать свой бизнес. Вот это должно быть. А то, что 15-16-летних подростков предлагают брать в партию... Они еще бы туда младенцев с детского сада начали набирать».

Руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук между тем признался, что в предложении о снижении возраста для вступления в партию видит больше минусов. Одна из опасностей заключается в том, что слишком юный партиец, ещё не сформировавшийся как личность, не сможет отстаивать свою точку зрения и будет принимать важные решения, находясь под влиянием старшего коллеги.

«Скажем так, молодой человек может быть сторонником партии вообще с любого возраста. Объявить себя сторонником какой-либо политической партии может даже детсадовец. Никто ему не мешает. Законом не запрещено. А становиться активным членом партии, наверное, все-таки в 16 лет рано. Все-таки не зря сделано было возрастное ограничение, потому что человек должен сформироваться, целостное мировоззрение обрести, а не под чужим влиянием принимать решения».

Дети сейчас становятся взрослыми, зрелыми и осознанными позднее. И происходит это даже не в 18 лет, а почти в 30! Не зря по закону молодёжью в России считают людей до 35 лет, отметила псковский психолог, заслуженный работник науки и образования Российской академии естественных наук Румия Калинина. Она напомнила, что несколько веков назад к едва подросшим детям уже начинали относиться как к взрослым. По некоторым источникам, например, крестьянские мальчики начинали постигать основы труда с трёх-четырёх лет. Сотни лет спустя появился переходный период - «подростничество». И сейчас этот период всё удлиняется. Почему?

«С чем это может быть связано? С одной стороны, с тем, что современная жизнь более сложная. Больше информационных потоков, предположим, выше технологии и так далее. И, соответственно, надо больше времени для того, чтобы в это включиться и быть полноправным членом этого общества, этой реальности. Я вижу, что становится все больше детей после 11-го класса, которые не знают, чего они хотят, у них нет идеи, кем они хотят быть. Опять-таки, почему это? Да потому что раньше выбор был невелик. Первый выбор - продолжение дела своих родителей, своего отца. Тут никакого выбора нет. С детства учишься, рядом с отцом крутишься, и все у тебя замечательно. Сейчас свобода выбора, и поэтому нужно как будто бы обратиться к самому себе. А какие у меня есть способности, какие желания? А там, в общем-то, еще ничего не сформировано».

Идея о снижении возраста для вступления в партию сегодня не находит широкой поддержки в политических и общественных кругах. Большая часть наших сегодняшних собеседников к предложению относится с иронией, скепсисом или непониманием.

И на этом фоне стоит вспомнить слова специалистов, которые говорят, что взрослыми и осознанными молодые люди становятся уже даже не в 18 лет, а гораздо позднее. Вывод напрашивается сам собой: раз вступление в партию — большая ответственность, то не логичнее ли будет «подвинуть возраст вступления» не в меньшую сторону, а в большую? В других странах, например, порог «взрослости» установлен на уровне двадцати одного года. А не с четырнадцати — возраста, когда в нашей стране выдают паспорт.

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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