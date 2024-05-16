«Дневной дозор»: стоит ли снизить возраст вступления в политическую партию?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» о том, стоит ли снижать возраст вступления в политическую партию. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На федеральном уровне депутаты предложили снизить возраст вступления в политическую партию с 18 до 16 лет. Инициативу озвучили члены ЛДПР. Обыватели тут же взялись язвить, мол, и то верно, в тюрьме у нас в стране сидеть можно с 16 лет (а за тяжкие преступления так вообще с 14), а в партию нельзя — непорядок.
На самом же деле логика у партийцев была совсем иная. Один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что снижение возрастной планки поможет «больше вовлекать молодежь в общественно-политическую жизнь, формировать у нее активную позицию».
Казалось бы, благая идея. Ведь пока по закону «О политических партиях» членами партии могут стать граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. А если идея парламентариев найдет отклик, приобщать к политике молодёжь можно было бы начать на два года раньше, с шестнадцати! Но как раз с позитивным откликом пока не всё гладко. С одной стороны, в России довольно много аполитичных людей, которые в этой же «идеологии» воспитывают своих детей, с другой — при каждой парламентской партии уже давно работают «молодёжки». Туда могут пойти все, кому работа на благо партии интересна. Так зачем «изобретать велосипед»?
Наконец, есть мнение о том, что в 16 лет молодые люди ещё не достаточно зрелые для того, чтобы, вступив в партию, не фиктивно значиться в её составе, а осознанно себя проявлять. Так насколько актуальна эта инициатива о снижении возраста вступления в партию? И как часто в ряды партий вступают сразу же после восемнадцатилетия? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов к инициативе о снижении возраста вступления в партию отнёсся скептически. По его словам, в том, чтобы принимать в ряды партийцев ещё не до конца сформировавшихся, несовершеннолетних людей, нет «большого смысла». Впрочем, это совсем не значит, что на активную молодёжь не нужно обращать внимания. Наоборот. Просто для этого уже придуманы и действуют другие механизмы.
Проявить себя, совершив для партии доброе дело, можно и в 14 лет. Для этого иметь партбилет не обязательно, отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. Он рассказал, что знает случаи, когда молодые люди вступали в партию сразу же, как только становились совершеннолетними. В Псковской области, например, среди членов партии около десятка молодых людей (до 30 лет), а в Усвятском районном отделении даже есть партийцы, которые приняли решение о вступлении в ряды КПРФ в 20 лет. Что же касается предложения разрешить вступать в политические партии людям до 18-ти лет, то тут точка зрения Петра Алексеенко однозначна...
У руководителя фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антона Минакова мнение совсем иное. Он рассказал, что полностью поддерживает идею коллег-депутатов о снижении возрастного порога для вступления в партию, как и звучавшую ранее идею о снижении возраста для участия в голосовании на выборах. «В 16 лет молодые люди являются уже более-менее осознанными, а паспорта у нас в стране вообще выдаются с 14 лет», - подчеркнул Антон Минаков. Помимо этого собеседник напомнил, что предложение о снижении возрастной планки для вступления в партию ранее неоднократно озвучивал покойный ныне Владимир Жириновский.
Молодёжными направлениями должны заниматься подведомственные партиям структуры. Такую точку зрения озвучил член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Станислав Оссовский. Он пояснил, что молодые люди должны идти к вступлению в партию постепенно, не «перепрыгивая ступени», не совершая скачков, в идеале — не пренебрегая молодёжными организациями, которые помогают освоиться в политике и научиться не допускать фатальных ошибок. По такому же принципу, как следует из слов собеседника, стоит подходить и к построению политической карьеры.
Случаи, когда молодые люди с нетерпением ждали бы своего 18-летия, чтобы вступить в партию, сейчас довольно сложно представить. Так хорошая ли идея в этом случае, снизить возраст вступления в партию? Мнение председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата областного Собрания Андрея Маковского и секретаря реготделения партии «Новые люди» Игоря Романова по этому вопросу единогласно.
Руководитель фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук между тем признался, что в предложении о снижении возраста для вступления в партию видит больше минусов. Одна из опасностей заключается в том, что слишком юный партиец, ещё не сформировавшийся как личность, не сможет отстаивать свою точку зрения и будет принимать важные решения, находясь под влиянием старшего коллеги.
Дети сейчас становятся взрослыми, зрелыми и осознанными позднее. И происходит это даже не в 18 лет, а почти в 30! Не зря по закону молодёжью в России считают людей до 35 лет, отметила псковский психолог, заслуженный работник науки и образования Российской академии естественных наук Румия Калинина. Она напомнила, что несколько веков назад к едва подросшим детям уже начинали относиться как к взрослым. По некоторым источникам, например, крестьянские мальчики начинали постигать основы труда с трёх-четырёх лет. Сотни лет спустя появился переходный период - «подростничество». И сейчас этот период всё удлиняется. Почему?
Идея о снижении возраста для вступления в партию сегодня не находит широкой поддержки в политических и общественных кругах. Большая часть наших сегодняшних собеседников к предложению относится с иронией, скепсисом или непониманием.
И на этом фоне стоит вспомнить слова специалистов, которые говорят, что взрослыми и осознанными молодые люди становятся уже даже не в 18 лет, а гораздо позднее. Вывод напрашивается сам собой: раз вступление в партию — большая ответственность, то не логичнее ли будет «подвинуть возраст вступления» не в меньшую сторону, а в большую? В других странах, например, порог «взрослости» установлен на уровне двадцати одного года. А не с четырнадцати — возраста, когда в нашей стране выдают паспорт.
Светлана Пикалёва