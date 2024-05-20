Политика

Рейтингомер: мусорный коллапс, пустое кресло и новый запрет для иноагента

Всем привет! На календаре понедельник - и значит, пришло время мериться рейтингами.

Как всегда будем оценивать по пятибалльной шкале активность (или наоборот - пассивность) псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Плюсы ставим за активность, имевшую положительный эффект, а минусы — за поражения и ошибки. Свое субъективное мнение здесь высказывает штатный обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер.

-5 Игорь Шатурный

Никогда такого не было — и вот опять! В Псковской области назрел очередной мусорный коллапс — предыдущий, напомним, все мы наблюдали на Новый год. Как и тогда, контейнерные площадки сейчас завалены отходами, народ негодует и взывает о помощи, ответственные лица ищут крайнего… Ну или хранят молчание. Как это делает курирующий в правительстве региона сферу жилищно-коммунального хозяйства вице-губернатор Игорь Шатурный. Традиционно за него все отдуваются: глава Пскова Борис Елкин, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, депутаты областного Собрания, а его как будто не существует. Честно говоря, уже даже не знаем, что должно происходить в порученной ему сфере ЖКХ, чтобы высокопоставленный чиновник наконец счел необходимым публично объяснять, в чем на этот раз причины происходящего и что он делает для исправления ситуации. Так что только -5.

-4 Дмитрий Сопотов

Минус четыре получает Дмитрий Сопотов, ушедший с поста зампредседателя областного комитета по спорту. Эту должность чиновник занимал около полутора лет. К плюсам его нахождения в спорткомитете можно отнести тот факт, что за это время не случилось резонансных скандалов, сопоставимых с тем, в центре которого Сопотов оказался в бытность главой Печорского округа — когда, помнится, прогремел на всю страну из-за матерного видео с оскорблением сотрудников полиции. Однако ни прорывными идеями, ни яркими достижениями время работы чиновника в сфере спорта не ознаменовалось. Прогнозы, согласно которым он в определенный момент мог пойти на повышение, не сбылись. Как итог — опустевшее кресло, глядя на которое только и остается вспоминать классика: «Была без радости любовь, разлука будет без печали».

-3 Николай Кузьмин*

Тем временем в России принят закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах и быть депутатами. Из псковских иноагентов очередное ограничение больнее других бьет по мундепу из Завеличенской волости Псковского района, яблочнику Николаю Кузьмину*, внесенному Минюстом в реестр иностранных агентов — отчего он и получает сегодня минус три. Полномочия избранных в органы власти иностранных агентов должны прекратиться досрочно — таким образом, 2024-й может стать для Кузьмина*, как муниципального депутата, последним. В том случае, если он не сумеет добиться отмены решения о включении в реестр — соответствующий иск оппозиционер уже подал в суд.

-2 Валерий Тюменцев

Количество участников праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по пятому округу сократилось почти вдвое — с девяти до пяти человек. Помимо мало кому известных персон слился и бывший депутат гордумы, экс-директор псковского муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев. История с выдвижением и последующим сходом с дистанции экс-члена команды Ивана Цецерского вышла загадочная и непубличная, из разряда «Ноу комментс». Оценить ее иначе как на минус два, увы, не могу.

-1 Ольга Степанова

Минус один получает руководитель псковского многофункционального центра Ольга Степанова. Причина в многочисленных жалобах наших сограждан на большие очереди и малое количество открытых окошек МФЦ. Казалось бы, многофункциональные центры когда-то и появились для того, чтобы упростить процесс получения государственных и муниципальных услуг и минимизировать потери времени, однако на практике всё выходит в соответствии с не теряющим актуальность черномырдинским афоризмом: хотели как лучше, а получается как всегда.

0 Валерий Удалов

Нейтральную оценку 0 заносим в дневник Валерия Удалова, назначенного председателем регионального комитета по ветеринарии. Напомним, осенью 2023-го этот пост покинула Вера Баданина — исполнение обязанностей руководителя было возложено на ее первого заместителя. По прошествии полугода господин Удалов избавился от приставки и.о. и уже в этом качестве обсудил с губернатором Михаилом Ведерниковым наиболее актуальные задачи. Теперь наблюдаем, как чиновник будет справляться с их решением.

+1 Александр Ножка

Плюс один сегодня получает руководитель региональной общественной организации «Дети войны», секретарь обкома КПРФ Александр Ножка - за памятный знак «Детям войны», который должен появиться на Аллее Победы в Пскове. На этот счет уже есть решение градостроительного совета и публичное заявление руководства областного центра. Таким образом, товарищ Ножка и компания, похоже, дожали столь волнующую их тему.

+2 Наталья Горбачева

Плюс два заработала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. Она провела последнее заседание палаты нынешнего созыва, получила многочисленные благодарности и подвела итоги работы в эфире радио ПЛН FM. Отметим, что в ближайшее время будет избран новый председатель ОП ПО. Уже в июне к работе приступит новый созыв, в состав которого вошли многие известные общественники, в том числе руководитель областного филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Васильева, и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов и другие персоны.

+3 Наталья Федорова

Строчкой выше, на плюс три, расположилась глава Псковского района Наталья Федорова. Отмечаем ее активную работу по развитию туризма в муниципальном образовании. На минувшей неделе на причале в Толбицах глава района провела встречу, участниками которой стали сотрудники районной администрации, руководитель МУП «Колхоз имени "Залита"», представители турфирм и частные перевозчики. Решали вопросы по благоустройству причальной зоны, организации парковки для туристических автобусов, вывозу ТКО и т. д. По словам главы района, все участники встречи показывают заинтересованность в решении актуальных вопросов, готовы брать на себя обязательства и совместно улучшать инфраструктуру.

+4 Армен Мнацаканян

Оценку плюс четыре получает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил отметившему шестидесятилетие парламентарию медаль княгини Ольги, которой у нас в регионе награждают за особый вклад в развитие общественно значимых сфер деятельности. Таким образом отмечены заслуги депутата, ранее на протяжении многих лет успешно руководившего работой Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области.

+5 Светлана Мельникова

Вопреки устоявшейся традиции, по которой максимально высокий балл получают, как правило, политики, сегодня плюс пять уходит деятелю культуры - генеральному директору Псковского музея-заповедника Светлане Мельниковой. И, разумеется, заслуженно! Возглавляемый ею коллектив ярко провел традиционную акцию «Ночь музеев», главной темой которой являлась преемственность поколений и семейные реликвии. Незабываемым событием в жизни региона стал масштабный фестиваль «Музыкальная экспедиция», в рамках которого в Покровской башне состоялось три концерта, где прозвучали шедевры мировой классики и современные произведения известных авторов. В очередной раз с удовлетворением отмечаем: с приходом Светланы Мельниковой Псковский музей превратился в центр притяжения и поставщика интересных новостей.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.

*включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года