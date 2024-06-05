Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Турчак – в Алтай, губернаторский отчет и новое налогообложение

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Бывших губернаторов не бывает: Андрей Турчак сменил пост вице-спикера СовФеда на должность врио Главы Республики Алтай — что это значит для Псковской области?
- ЕГЭ сдаёт? – в Госдуму внесен законопроект об отмене единого госэкзаменая.
- Губернаторский отчет – главные темы.
- 225-летие Пушкина: как отметили юбилей поэта?
- Погода снизила градус и включила дожди – на территории области отменен особый противопожарный режим.
- Прогрессивная шкала налогообложения: за и против.
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем, главным редактором ПЛН Александром Савенко.