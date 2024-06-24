Политика

Дмитрий Медведев: Ключевая задача «Единой России» – победа во всех избирательных кампаниях

Ключевая задача «Единой России» – победа во всех избирательных кампаниях, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, врио губернаторов Курской и Самарской областей Алексеем Смирновым и Вячеславом Федорищевым. Их кандидатуры представлены на должности секретарей реготделений партии.

Необходима как можно более тщательная подготовка к участию партии в выборах, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Для этого партия располагает разветвленной партийной сетью местных и первичных отделений. И в 2026 году пройдут выборы в Госдуму. Мы должны уделять этому самое пристальное внимание», - подчеркнул Дмитрий Медведев.