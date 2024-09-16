Политика

Экс-депутат регионального парламента Оксана Лазарева возглавила Плюсское окружное собрание депутатов

Первая организационная сессия собрания депутатов Плюсского муниципального округа прошла с участием спикера регионального парламента Александра Котова. Председатель областного Собрания депутатов приехал поздравить коллег с завершением избирательной кампании и началом работы представительного органа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

«У вас опытный состав - люди собрались подготовленные, хорошо знающие проблемы на местах. Надеюсь, что окружное собрание депутатов будет достойно представлять интересы жителей. Главное, работать общей командой, потому что многие вопросы в одиночку не решить. Общими усилиями большой команды во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым, депутатами регионального парламента уже многое сделано за последние годы. Будем и дальше двигаться вперёд, развивать экономику и социальную сферу. Впереди планы большие», - напутствовал муниципальных депутатов Александр Котов, пожелав внимательно относиться к просьбам людей и грамотно вести работу на местах.

Организационную часть первой сессии, открыла председатель ТИК Плюсского муниципального округа Анастасия Фёдорова, которая напомнила о результатах минувших выборов в избирательных округах и по партийным спискам, после чего вручила избранным депутатам удостоверения и пожелала окружному собранию успешной работы.

Группа депутатов-единороссов выступила с предложением избрать председателем окружного собрания директора Плюсской средней школы, депутата областного Собрания шестого созыва Оксану Лазареву, возглавлявшую представительный орган местного самоуправления до преобразования Плюсского района в муниципальный округ.

Кандидатуру Оксаны Лазаревой поддержали 14 депутатов, один бюллетень оказался недействительным. «Я благодарна за поддержку. Давайте работать вместе. Я думаю, что всё, что мы будем делать, будет направлено во благо нашего округа», - уже в статусе председателя окружного собрания депутатов обратилась к коллегам Оксана Лазарева.

В завершение работы сессии новый депутатский корпус поздравила глава Плюсского района Наталья Иванова. «Я от души поздравляю вас с почином. Собрание, действительно, достойное и представляет интересы всего округа и всех жителей. Я уверена, что таким дружным составом вы будете эффективно работать, трудиться, обсуждать перспективы развития территории исключительно в интересах жителей нашего муниципального округа. Надеюсь на конструктивную работу», - обратилась к депутатам действующий глава муниципалитета.

В следующий раз плюсские депутаты соберутся через две недели, чтобы принять положение о конкурсе на избрание главы округа.

Отметим, 17 сентября организационные сессии прошли во всех пяти окружных собраниях, сформированных по итогам выборов, прошедших с 6 по 8 сентября в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском муниципальных округах. В заседании Бежаницкого окружного собрания депутатов первого созыва принял участие вице-спикер областного парламента Игорь Дитрих.